Det är varken ledarstaben eller någon ivrig ung spelare som är först ut på den alldeles perfekta gräsmattan på träningsplanen ovanför Påskbergsvallen, numera Varberg Energi Arena, när Varberg ska göra sin första träning efter torsdagens 1–0-seger mot Mjällby.

Istället fäller Elis Bengtsson upp en stol, Pelle Berg staplar in med en käpp och sätter sig i ena avbytarbåset och Per Johansson och Arne Theodorsson ställer sig med armarna i kors utmed det höga staketet.

De kallas för ”gubbagänget” och missar sällan en träning.

– Jag är här uppe tre dagar i veckan, sommar som vinter. Jag har stått här när det varit tjugo grader kallt ibland. Det är alltid gött att komma upp och snacka lite skit, säger Per Johansson.

Per Johansson, 71, är en mångårig Bois-supporter som sedan sju år tillbaka är föreståndare för klubbens hyllade second hand-butik. Ett unikt koncept som hjälpt klubben mycket ekonomiskt genom åren. Dit strömmar folk in två gånger i veckan för att fynda alla möjliga typer av prylar. Förra året gjorde butiken en vinst på över 700 000 kronor, mycket pengar för en liten förening i Varbergs storlek.

Elis Bengtsson (längst till vänster), Arne Theodorsson, Per Johansson och Pelle Berg brukar sitta och titta på Varbergs träningar tre dagar i veckan. Varbergstränaren Jocke Persson brukar alltid stanna till och snacka med herrarna, som går under namnet ”gubbagänget”. Foto: Victor Abrahamsson

Nu gläds ”gubbagänget” åt den fina starten i allsvenskan, samtidigt som de beklagar att de inte kunnat ta del av framgångarna från läktarplats. Så som de alltid har gjort.

– För min del började det redan när jag var sex år, då följde jag med farsan på min första match. På hela den här tiden har jag missat två hemmamatcher, den ena var när jag gifte mig och den andra när jag fick influensan, berättar Per.

Vad betyder Varberg Bois för dig?

– Det är allt. Jag kommer aldrig glömma när de gick upp, då hade man tårar i ögonen hela dagen. Jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle få uppleva det. Det var utan tvekan det största som hänt. Det har ju alltid varit en dröm, men jag trodde aldrig på det.

Hur känns det att inte kunna gå på matcherna nu?

– Det är bedrövligt vet du. Första året och så får vi inte sitta på läktarna, det är oerhört tråkigt. Jag var helt nedstämd när jag såg att det skulle bli utan publik. Den här drömmen... och så får man inte gå och titta. Det hade varit fullsatt här varenda match.

Per Johansson driver Varbergs second hand-butik helt ideellt och är dessutom stor supporter sedan barnsben. Foto: Victor Abrahamsson

Har byggt laget ungt och billigt

Efter åtta spelade omgångar ligger Varberg på en delad andraplats med 13 inspelade poäng. En smakstart som gett ringar på vattnet i västkustpärlan.

– När jag går ner för att bada vid min stuga brukar det ta 20 minuter fram och tillbaka, i dag tog det två timmar. Det är ett helt oerhört intresse, berättar klubbchefen Dan Skogman när vi sätter oss ner i skuggan utanför klubbstugan, samtidigt som solen gassar på precis framför.

Nere på planen har ”gubbagänget” fått sällskap och träningen har nu kommit i gång ordentligt. De som startade matchen mot Mjällby kvällen innan är i gymmet medan de andra drillas av ledarstaben i spel på små ytor. Tränaren Jocke Persson ryter till några gånger för att höja intensiteten. Med sin neddragna svarta keps och glasögon är han inte helt olik Liverpools succétränare Jörgen Klopp. I alla fall till det yttre.

Dan Skogman berättar om truppbygget och hur man lyckats med knappa resurser.

– För två år sedan var vi ytterst nära konkurs. Det handlade främst om att klubben var för dåligt organiserad och mitt i allt det här hoppade klubb- och sportchefen Kujtim (Bala, nu sportchef i J-Södra) av och då bad de mig organisera upp föreningen. I dag tror jag vi ligger långt fram rent organisatoriskt.

Dan Skogman är klubbchef i Varberg och är stolt över den organisation som man nu har fått på plats. Den inkluderar bland andra spelarna Hampus Zackrisson och Joakim Lindner, som jobbar extra på klubbens kansli. Foto: Victor Abrahamsson

Han fortsätter med att berätta om lagbygget:

– Vi tar in unga killar som verkligen vill någonting och är de tillräckligt bra får de spela i allsvenskan. Men vi betalar dem inte mycket. Jag tror vi har en medellön på 21 000 någonting. Medellönen i allsvenskan kanske ligger på 80 000–90 000, det har vi ingen spelare som ens är i närheten av.

– Tänk om det kommer hit en kille och tjänar 200 000 i månaden, vad hade de andra tyckt då? Det funkar liksom inte, det gäller att hålla en hyfsat jämn nivå. Sedan hade vi jättegärna betalat våra spelare mer om vi hade kunnat, det är inte många som tjänar så lite i Sverige i dag. Sen tror jag ju inte att det hade gjort dem till bättre fotbollsspelare.

”Enda kommunen i Sverige...”

Efter träningen småtjötar och skämtar tränaren Jocke Persson med en av de yngre spelarna om dennes sommarjobb på den lokala Coop innan han visar mig vägen in i gamla Påskbergsvallens katakomber. Han låser upp en dörr in i ett konferensrum där vi sätter oss ner.

Han tar direkt till orda om senaste segern mot nykomlingskollegan Mjällby.

– Det var inte vackert på något vänster och ingen bra fotboll heller, men nu fick vi behålla känslan att vi är svårslagna hemma. Sen är vi väl den enda kommunen i Sverige som inte lyckas få fram vatten till planen till matchen, Mjällby trodde att vi höll på med någon slags taktik...

Jocke Persson skrattar till.

Hur bra är Varberg i år egentligen?

– Det är svårt att spekulera i. 30 poäng ska in och vi fokuserar hela tiden på nästa match och uppgift. När vi tagit 30 poäng får vi sätta upp andra delmål.

Inför säsongen tippades Varberg av de allra flesta experter som ett lag för den absoluta bottenstriden. Hittills har man motbevisat alla som tvivlat, både med sitt spel och med sin poängskörd.

Samtidigt hänger tabellen där Varberg tippas som jumbo kvar inne i omklädningsrummet.

– Spelarna är fantastiska och snappar upp allting sådant, sen triggar vi ledare bara lite grann när vi behöver extra energi. Jag påpekade till exempel inför derbyt mot Falkenberg att Hasse Eklund sagt i media att det var två lag som förväntas vara i botten. Det får ju stå för honom, om han tycker att hans lag ska vara i botten får det stå för Hasse. Vi ser oss inte som ett lag för botten, sen kanske det blir så i slutändan ändå, men det är en annan sak. Vårt delmål är att ta 30 poäng så snabbt som möjligt, sen om vi inte gör det har vi bekymmer, säger Jocke Persson och skrattar till.

Solen skiner i Varberg

Sedan blir han åter allvarlig för en sekund. Det är ganska typiskt den bild många målar upp av Jocke Persson; jordnära, rolig och ärlig med nära till skrattet. Men också allvarlig, skärpt och fokuserad när så krävs. I ena sekunden kan han dra ett skämt för att i nästa ryta till.

– Det är väldigt viktigt att vi har högt i tak, spelarna ska kunna komma in här och göra narr av både mig och ”Fredan” (Fredrik Danielsson, assisterande tränare) så länge de har respekt på planen. Sen hade jag kunna ge dig tre namn direkt där jag inte är deras favorit just nu, men så måste det få vara.

– Sedan måste det få vara lite teater ibland också. Kommer jag hit och är tjurig efter en förlust, så är det klart att 22 spelare har all anledning att tjura också. Ju mer vi förlorar ju gladare är jag. Det är viktigt att alla känner att ”solen gick upp i dag också”, och just nu skiner solen ganska mycket på oss här i Varberg.

Är du rädd att ni blir bekväma?

– Njae, spelarna vet var de kommer ifrån. Oddevold, Tvååker, Kristianstad, Skövde... De ser möjligheter här, ingen är mätt utan alla är jävligt hungriga.

– Min första säsong hade vi tre spelare på kontrakt och fick skaffa 20–25 nya, år två byggde vi på stommen och det gick lite över förväntan och nu har vi absolut ingenting att förlora. Vi har redan tagit 13 poäng mer än vad media trodde att vi skulle ta.

Men 17 mindre än vad ni vill ta?

– Ja, vi har vår bild av oss själva. Men förlorar vi resterande 23 matcher har vi fortfarande tagit 13 poäng mer än vad media trodde. Det är verkligen en supersuccé redan.

Har stort kontaktnät runtom i landet

Jocke Persson har självt till stora delar byggt den trupp som nu gör sådan succé i allsvenskan. Han berättar att han har ett stort kontaktnät och att han kan rabbla upp ”50 spelare i division 1” som han har på papper nu direkt på sekunden.

– Vi har ofta tagit spelare som skaffat sig erfarenhet i division 2 och spelat sina 70-80 matcher där och fortfarande kanske bara är 21–22 år. De har ofta kommit längre än om man lånar en junior från en storklubb. Sen gäller det att få en mix på det också, jag menar vi kallar Jocke Lindner för gubbe men han är 29 år. Det är väl egentligen bara (Robin) Tranberg, om vi nu inte räknar in (Stojan) Lukic som är typ 50 år, och Monday (Samuel) som har varit där uppe. Att vi då inte ska kunna växa mer och bli bättre tycker jag vore märkligt.

Kollektivet lyfts ofta fram som Varbergs största styrka, delar du den bilden?

– Ja. De som känner sig som lirarna och raketerna framåt måste bidra lika mycket defensivt. Vi har regler som att om man lufsar hemåt spelar man inte nästa match, vi har inte råd att ha spelare som drar 50 % hemåt. Har man en Totti eller Zlatan som alltid levererar är det en sak, sen hade vi inte fått behålla en sådan spelare ändå...

– Alla är viktiga, även om man är nummer 24 på en träning. Det vi kan begära är att de ger 110 % på träning, det här är deras arbetsplats. Är man inte nöjd med det får man ta det i nästa fönster.

Varberg var tippat i botten av superettan förra året, men skrällde hela vägen upp i allsvenskan. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

I och med Varbergs succé, först i superettan under förra säsongen och nu i den allsvenska starten, har den mediala uppståndelsen ökat betydligt i den tämligen lilla allsvenska staden. Olika tv-kanaler och tidningar är allt oftare på plats på träningar och vill göra olika typer av reportage.

– Vi fick lära oss mycket redan förra året. Vi hade siktat in oss på att vara en darkhorse, men när man tar 36 poäng på vårsäsongen är det klart att det blir mycket media. På min tid fick man alltid vänta till tidningen dagen efter, men nu sitter killarna i omklädningsrummet fem minuter efteråt och ser sina mål. Sen handlar det om att kunna njuta, läsa lite och sen är det historia dagen efter, säger Jocke Persson.

Gillar du uppmärksamheten?

– Nej, jag kan vara utan det. Men jag har varit med så länge att jag vet att det ingår. Har man match var tredje dag och samtidigt så vill tidningen, SVT, Dplay och etcetera göra någonting är det klart att tiden inte räcker. Det kanske funkar i större organisationer men här sitter jag och analyserar gårdagens match och ”Fredan” scoutar inför matchen mot AIK. Vi är två stycken och ”Fredan” har jobbat sen klockan fem imorse. Vi är inte bortskämda varken vi ledare eller spelarna på det sättet.

”Bosse slänger upp persienner”

Jocke Persson fortsätter:

– Sen har vi (Danijel) Milovanovic som kommer in en halvtimme eller timme två gånger i veckan och kör med våra anfallare och (Jonas) Gunnarsson, målvaktstränaren kommer tre gånger. Vi har lite personer som ställer upp och ger massage, som egentligen driver Cirkel K nere vid Lassabacka. Det är klart att många bidrar utöver sina vanliga arbeten. Bosse-lagledare (Bosse Larsson) slänger till exempel upp lite persienner här och var och sen fixar han med mat och resor och allt vad det är. Vi drar hårt på varje person, men alla känner sig också delaktiga och viktiga i stället för att vara nummer 22 på listan som bara bokar bussen. Sen är det klart att vi inte hade sagt nej till någon person till...

Många brukar hylla dig för din frispråkighet och att du är ”nere på marken”.

– Jag försöker bara vara mig själv, det brukar bli bäst så. Sen den du tycker är fantastisk tycker någon annan säkert är dum i huvudet.

Vad har du för egna ambitioner?

– Man får ta det lite med en nypa salt. Det gick minst lika bra när jag tränade Ängelholm och det gick fantastiskt i Kristianstad, sen händer saker man inte kan styra över ovanför ens huvud. Jag trivs jävligt bra i Varberg och vi har ett projekt jag tror kan vara långvarigt, där vi kan se 3–5 år framåt. Klubben är ganska nöjd om vi är ett etablerat elitlag, då kanske man egentligen är nöjda med att vara mittenlag i superettan. Sen om vi håller oss kvar i allsvenskan i ett år, då kan vi lägga några byggstenar och kanske bli en mer etablerad klubb. Men där är vi inte nu, vi är i omgång åtta.

– Var jag har hamnar sen får vi se. Sen är det som med allting annat, skulle Manchester United ringa i morgon är det klart att vi kanske i ett sådant scenario får tänka om. Nä, men jag är jätteglad över att vara här och över att vi presterar bra. Den dagen jag lämnar vill jag känna att jag gjort någonting som varit bra för föreningen på lång sikt.

Du är inte sugen på att ta över efter Janne i landslaget om några år?

– Det jobbet får han gärna behålla, jag föredrar att vara på träningsplanen varje dag. Jag tror nog att Janne Andersson sitter och kliar sig i håret emellanåt och undrar vad han ska göra. Det känns lite som ett lagom pensionärsjobb, det är lite träffar och sen ska man åka runt och titta och kika på proffsen. Sen tar man ut de 15 bästa och sen har man sju till som åker med och är glada.

Avsatt pengar för att göra en vinst

En märklig vår är snart till ända. Men trots att den vänt upp och ner på i princip allting i svensk fotboll hoppas lilla Varbergs Bois ändå kunna reda ut stormen; både ekonomiskt och sportsligt.

Varberg-tränaren Jocke Persson i sin svarta keps. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

Klubbchefen Dan Skogman igen:

– Vi har avsatt pengar för att göra en vinst i år, även om vi åker ner i superettan ska vi kunna fortsätta på samma sätt med vår ungdomsverksamhet med skillnaden att a-laget får lite mindre resurser. Vi har gjort väldigt medvetna val och har en djävulsk koll på ekonomin, på varenda liten krona. Även om vi inte får någon publik i år kommer vi göra ett plusresultat.

– Min första tanke var i stället publiken. Tänk om vi spelar i allsvenskan ett år och sen åker ur, och så har ingen fått se en match någon gång. Det hade varit oerhört jobbigt.

Delad tvåa i allsvenskan och hemmamatch mot AIK näst på dagordningen. Men Jocke Persson och Varberg är inte nöjda ännu, det kan man vara först när säsongen summeras i december.

– Alla säger att de inte tittar på tabellen, men vi tittar alltid på tabellen. Det är den som berättar var vi är någonstans och hur bra vi har varit.