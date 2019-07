Det är trångt på gatorna i Göteborg. Gothia Cup har lockat över 50 000 till stan. Men Thomas Ravelli är inte hemma.

Den förre stjärnmålvakten brukar alltid fly fältet när Gothia närmar sig.

– Det är lugnare så. Jag är nästan aldrig varit hemma, säger han.

Den här sommarveckan i juli tillbringar han med sin fru Cathrine på Öland.

– Brorsan Andreas har sommarställe här. Det är lugnt och skönt. Man kan titta ut över havet, njuta och bara ha det bra, säger Thomas.

Han är 30 minuter yngre än sin tvillingbror.

De är lika som bär och har hängt ihop i snart 60 år.

– För mig är Andreas allt. Det går knappast att beskriva med ord hur mycket han betyder för mig. Jag känner mig inte hel utan honom.

Andreas var duktig i fotboll, han spelade 41 landskamper för Sverige och vann två SM-guld med Öster.

Men han kom aldrig i närheten av sin tvillingbrors karriär.

Mellan 1981 och 1997 spelade Thomas Ravelli 143 landskamper för Sverige. Det är bara Anders Svensson med 148 matcher som är bättre genom den svenska fotbollshistorien.

Var ständigt ifrågasatt

Thomas Ravelli slog igenom tidigt i Östers IF. Han radade upp framgångar med SM-guld, cupguld och tog EM-brons på hemmaplan 1992.

Men han var ständigt ifrågasatt. Han ansågs av många experter och av svenska folket som en säkerhetsrisk där bak i målet.

Thomas Ravelli tvivlade också på sig själv många gånger. Det var en slags prestationsångest. Men det var ändå en egenskap som gjorde att han kunde tända till och vara så där fokuserad som han behövde för att lyckas när det handlar om att vinna eller försvinna.

Den svenske förbundskaptenen Tommy Svensson var en av få som trodde på den svenske målvakten som skulle fylla 36 år bara några veckor efter att VM i USA 1994 var över. Tommy Svensson tvekade inte en sekund på att satsa på den ifrågasatte veteranen.

– Det var många som trodde jag var slut. Och jag tvivlade även på mig själv. Det gjorde jag ofta. Det var en sorts bubbla jag gick in i när det var dags för match, säger Thomas Ravelli. Men min prestation blev bättre. Så var det.

Blir fortfarande påmind om VM

Utåt sett såg han självsäker ut. Men sanningen var alltså en annan.

– Skulle jag ha varit för självsäker hade jag inte kunnat prestera alls. Nervositeten och pressen på mig själv gjorde att jag lyckades så bra, säger Thomas Ravelli.

Det har gått 25 år sedan den magiska VM-sommaren 1994 när svenska folket badade i fontäner och satte upp på nätterna för att se ett gäng nya svenska hjältar födas på nytt..

Thomas Ravelli kom hem från USA med ett brons - och fick äntligen ta emot folkets kärlek. Uppståndelsen var enorm.

Han räddade straffar och tog de mest omöjliga skotten under den historiska sommaren.

– Jag blir fortfarande påmind om VM. Det är kul och väldigt speciellt.

Pappan gick bort i cancer

Den förre stormålvaktens störste supporter var pappa Peter Ravelli, läkare och aktiv i flera fotbollsklubbar.

– Pappa följde mig genom karriären. Han levde 1990 när jag spelade VM i Italien, men då var han sjuk, det var synd om honom.

Peter Ravelli avled i slutet av 1990 i cancer.

– Det är sorgligt att pappa inte fick vara med och uppleva det som hände 1994 i USA. Jag hade unnat honom det och kan tänka på det fortfarande. Pappa betydde så mycket för mig.

Den 13 augusti fyller Thomas Ravelli och brorsan Andreas 60 år.

– Jag kommer att fira, men inte hemma i Sverige. Det blir någon resa, säger Thomas Ravelli. Jag har inte bestämt mig ännu.

Under nästan 40 år handlade hans liv bara om fotboll. Så är det inte i dag.

– Jag går inte på några matcher längre, men jag följer förstås IFK Göteborg och Östers IF. Jag ser mest på tv när det är stora matcher. Och så när våra landslag spelar.

Hur ser du på IFK Göteborg i dag?

– Det är klubben i mitt hjärta. Jag spelade i IFK länge och har många fina minnen från min tid där. Jag satt också i Blåvitts styrelse i början på 2000-talet, men har kommit längre och längre ifrån. Det är bra att IFK vågat satsa på unga spelare och att akademiverksamheten har gett en sån bra effekt.

IFK Göteborg är på väg uppåt igen efter flera tunga säsonger. Hur ser du på IFK:s turbulenta tid med usel ekonomi och flera tunga säsonger med uteblivna framgångar?

– Det fanns en tid när IFK Göteborg tillhörde några av Europas bästa lag. Halva landslaget kom från IFK och vi spelade Champions League mot de bästa lagen. Sedan hände något. IFK satsade på fel spelare och tappade allt.

Vad är nyckeln till att Blåvitt rest sig igen?

– Som jag sa, IFK ska satsa på unga spelare, det är svårt att köpa stjärnspelare nu när lönerna är så höga. Det gäller att ha en bra klubbledning och köpa rätt spelare till rätt pris. Det är inte alltid så enkelt.

Kan du tänka dig att jobba i IFK Göteborgs styrelse i framtiden?

– Nej, inte som det känns just nu. Jag har släppt fotbollen på nära håll. Jag känner att jag har gjort mitt.

Du är från Småland men har bosatt sig i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Vad betyder Göteborg för dig?

– Mycket, jag känner mig hemma här, men jag har även ett stort hjärta för Växjö där jag växte upp. Brorsan Andreas bor där och även min mamma Margaretha som är 94 år.

Hur ser ditt liv ut i dag?

– Jag föreläser, det har jag gjort sedan jag slutade min karriär. Sedan driver jag och brorsan Andreas också vårt eget märke Ravelli.

Vad innebär det?

– Vi har ett eget märke och produkter som allt från kalsonger till olika textilier. Idrottsföreningar och skolklasser säljer våra produkter och kan på så sätt tjäna pengar till cuper, läger och skolresor. Pengar behövs alltid för föreningar och skolor när de ska göra något extra.

Vad är din roll?

– Jag är ute och marknadsför våra produkter och jobbar med en rad olika saker i företaget. Vi har sakta men säkert höjt vår omsättning varje år. Men det tar tid och mycket hårt arbete ligger bakom. Vi började ju från noll. Det är en fantastisk resa och väldigt roligt att få jobba tillsammans med Andreas. Det här är ett sätt för oss att betala tillbaka till föreningslivet.

Kom sexa i ”Let's Dance”

Thomas Ravelli var med i TV4-programmet ”Let's Dance” i våras. Han och danspartnern Jasmine Takács kom sexa.

– Det var skönt och bra att vi inte kom längre. Jag är nöjd med det vi gjorde tillsammans. Men det var bra att vi inte gick vidare bara på vår popularitet. Det var rätt att de som var bättre på att dansa fick fortsätta tävla.

Var du nervös?

– Ja, mycket. Och att dansa är svårt. Jag kunde inte föreställa mig att et skulle vara så mycket att tänka på. Jag fick frågan om att vara med i tio år, till slut kändes det rätt. Vi tränade tre, fyra timmar varje dag för en och en halv minuts dans på fredagarna. Och ändå var det svårt.

Thomas Ravelli har varit med i en rad stora underhållningsprogram i tv efter sin karriär. Han var vunnit både SVT:s ”Mästarnas mästare” och ”Superstars” i Kanal 5.

2014 slog han hockeymålvakten Tommy Söderström i finalen i ”Mästarnas Mästare” och i fjol besegrade Ravelli fotbollsikonen Stefan Schwarz och skiddrottningen Marie Helene ”Billan” Östlund i en dramatisk final i ”Superstars”.

Du verkar vara i bra form, vad är hemligheten?

– Ja, jag har idrottat hela mitt liv, fotboll förstås. Men jag har även friidrottat, spelat tennis, squash, simmat. Ja, jag har gjort allt möjligt. Jag är väl rätt allsidig och håller kroppen i trim.

Men trodde du själv att du skulle kunna vinna i de här programmen?

– Det finns alltid en förhoppning. Hade jag varit i 40-årsåldern hade jag kanske haft sådana tankar. Men när jag vann ”Mästarnas Mästare” var jag 54 och i ”Superstars” var jag 58 år. Så visst är jag jag stolt och glad och en aning överraskad över mina segrar.

Får du ofta förslag att var med i tv-produktioner?

– Ja, det blir så. Jag ställer inte upp på allt, men om det känns roligt och passar in i mitt liv just då tackar jag ja. Jag har spelat in ”Fångarna på Fortet” i TV4 och ett musikfrågeprogram som heter ”Alla för för en” i SVT, programmen sänds senare.

Du spelade på elitnivå i fotboll i nästan två decennier. Vilken är din bästa match du spelat?

– Jag kan inte säga att jag har gjort mitt livs match. Jag kände aldrig så.

Men någon match måste ha varit bättre än nån annan?

- Mot Bulgarien i bronsmatchen i VM kände jag att det inte spelade någon roll hur bulgarerna sköt mot mig. Jag kände att de inte kunde göra mål på mig. Jag hade samma känsla i semifinalen mot Brasilien. Vi väntade bara på straffar och då hade vi vunnit. Det är jag säker på. Jag hade räddad straffarna. Nu blev det inte så när Brasilien vann med 1-0.

Ravelli har allt från VM-brons till åtta SM-guld FAKTA Namn: Thomas Ravelli. Ålder: Fyller 60 år den 13 augusti i år. Familj: Fru Cathrine. Vuxna barnen Christoffer, 30, Josefine, 28, Emelie, 26. Bor: Mölnlycke, strax utanför Göteborg. Klubbar i karriären: 1978-1988: Östers IF, 1989-1997: IFK Göteborg. 1998-1999: Tampa Bay Mutiny. 1999: Österås IF. Främsta meriter: 430 Allsvenska matcher. 8 SM-guld, (1980, 1981, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995,1996). Guld i Svenska cupen 1990. 143 landskamper. VM-brons 1994, EM-brons 1992. Guldbollen 1981. Rankad som världens näst bäste målvakt 1994 och som trea 1995. 143 landskamper för Sverige. Äter: Choklad och ost. Dricker: O'boy och kolsyrat vatten. Tittar på: Golf och tennis. Och stora fotbollsmatcher. Läser: Illustrerad vetenskap och historia. Inga deckare. Svåraste motståndare: ”Det måste vara holländaren Marco van Basten. Han gjorde fyra mål på mig när vi i IFK Göteborg mötte Milan i Champions League. Jag hade också svårt för Håkan Sandberg, han gjorde alltid mål på mig”. Visa mer Visa mindre