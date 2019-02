Gais målvakt Marko Johansson skadade hörseln i samband med raketattacken under derbyt. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Cupmötet mellan IFK Göteborg och Gais på Bravida arena på måndagskvällen fick brytas efter en läktarskandal. Pyroteknik sköts av från Blåvitts klack några sekunder in i andra halvlek och Gais-målvakten Marko Johansson drabbades av en hörselskada.

Planen från början var att matchen skulle återupptas inför tomma läktare under tisdagen – men med anledning av målvaktens skada valde Gais att inte ställa upp och begärde i stället av Svenska fotbollförbundet att tilldelas segern.

IFK Göteborg lämnade i går in en egen hemställan till förbundet. I den argumenterade Blåvitt för att man inte vill vinna på walk over när Gais bestämde sig för att inte dyka upp till den utsatta avsparkstiden klockan 14 under tisdagen – och vädjade till Svenska fotbollförbundet om att få spela matchen vid ett senare tillfälle.

– Det kändes inte rätt att vinna på walk over. Det är inget vi står för. Matcher ska vinnas eller förloras på plan. Vi lämnade in en hemställan om att matchen borde spelas färdigt, sa Max Markusson, klubbdirektör i IFK Göteborg, på en presskonferens på Bravida arena under tisdagen.

Spelarna lämnar planen när delar av IFK Göteborgs klack bränner pyroteknik i cupderbyt mot Gais. Enligt GT:s uppgifter gömdes pyrotekniken i ett förrådsutrymme på arenan ett bra tag före avspark.

”Båda vill att den ska spelas”

Förbundet meddelade i går på sin hemsida att samtliga parter hade enats om att skjuta upp mötet och i dag kunde GT berätta att Svenska fotbollförbundets tävlingskommitté skulle sammanträda klockan 16 under onsdagen för att fatta beslut om vad som händer med den avbrutna matchen.

– Det verkar som att båda föreningarna vill att matchen ska spelas och det vill vi självklart också, säger tävlingskommitténs ordförande Christer Gustafsson till GT i morse.

”Kontroversiellt”

Men nu meddelar Gais att matchen inte blir av överhuvudtaget. Klubben har beslutat sig för att lämna walk over, vilket innebär att IFK Göteborg av allt att döma tilldelas de tre poängen i matchen som stod 0–0 när den bröts.

Att lämna walk over ska enligt förbundets regelverk medföra att Gais utesluts helt ur cupen, såväl det här året som nästa.

– Det var ett enkelt beslut, men samtidigt kontroversiellt. Nu går vi vidare till gruppspelsmatch tre och lämnar det här bakom oss. Vi är beredda på att regelverket eventuellt kan straffa oss, säger Gais klubbchef Erik Bergkvist i ett pressmeddelande.

Gais skriver vidare att klubben i och med detta väljer att stänga den här frågan helt och överlämna hanteringen av sportsligt utfall och eventuella disciplinära åtgärder mot klubbar till Svenska fotbollförbundets olika instanser.

”Styrelsen, personal, klubbchef, lagets spelare och ledare och många många ur en starkt engagerad medlemsskara är samtliga av samma uppfattning. Vi har tappat allt intresse för att engagera oss vidare i svenska cupens andra gruppspelsomgång. Personskador, dålig PR för klubbarnas och fotbollens varumärken till följd av omfattande ordningsstörningar av denna karaktär är inget som Gais ställer upp på eller för den delen vill ha vidare samröre kring”, skriver klubben i pressmeddelandet.

”Vuxit till helt andra proportioner”

– Med ett drygt dygns distans till händelsen på Bravida arena, så anser vi att detta har vuxit till helt andra proportioner. Vi är fortsatt positiva till att avgöra alla matcher, i möjligaste mån, på planen. Men om inte konsekvenserna av denna händelse avgörs någon annanstans, vad krävs då för att det ska göra det, säger Gais tillförordnade ordförande Glenn Heiman.

IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson, som alltså tidigare sagt att Blåvitt helst inte vinner matchen på walk over, vill inte kommentera Gais beslut att lämna WO.

”Vi avvaktar tills vi får formellt besked från förbundet innan vi kommenterar”, skriver han i ett sms till GT.

Förbundet överlämnar ärendet

Svenska fotbollförbundets tävlingskommitté har beslutat att överlämna ärendet till disciplinnämnden, skriver SvFF på sin hemsida efter ett möte på onsdagsförmiddagen.

Det blir därmed upp till disciplinnämnden att fastställa ”de sportsliga konsekvenserna till följd av att matchen avbrutits och inte kan fullföljas”.

Ambitionen är att beslutet ska fattas så snart som möjligt eftersom den sista cupomgången för lagen ska spelas på söndag.