Glenn Strömberg har flera gånger röstats fram som Sveriges bäste fotbollsexpert. Hans engagerade, personliga stil går hem i stugorna.

Den framgångsrike fotbollsspelaren som blev tv-expert och företagare i mat-, sko- och klädbranscherna jobbar mycket, men han har ändå trappat ner.

– Förut snurrade bollen hela tiden. Men under de två senaste åren har jag börjat sortera lite mer bland uppdragen. Jag har mer fritid, fokuserar mer på fotbollen. Jag har dragit ner på markjobbet i mina företag. Under en period stod jag i trehundra Ica-butiker och det såldes mängder när jag var där. Men nu tar jag det betydligt lugnare, säger han.

En av fyra blåvita Glenn

Alla dagens unga tv-tittare som hör honom när det är matcher i VM, Champions League eller Premier League har kanske inte koll på att Glenn Strömberg under 1980-talet var en av Sveriges bästa fotbollsspelare.

Som en av de fyra Glenn i Blåvitt var han med och tog den historiska Uefa-cuptiteln 1982, den första svenska segern i en av de stora europeiska cuperna.

Han dominerade på mittfältet oavsett om det var i IFK Göteborg, Benfica, Atalanta eller landslaget.

De fyras Glenn-gäng. Från vänster: Schiller, Holm, Strömberg och Hysén. Foto: TOMMY HOLL / IBL

Men det var ytterst nära att det inte blev någon fotbollskarriär på hög nivå. För den unge Glenn Strömberg var en ännu större talang i bordtennis.

– Jag var en av de två bästa i min åldersklass i Sverige, med tanke på hur vi var i pingis på den tiden innebar det också toppen i Europa, säger Glenn Strömberg.

En motståndare han hade svårt med finns numera i ett helt annat sammanhang: Häckens sportchef Sonny Karlsson, 59.

– Jag hade problem med den jäkeln, haha. Jag hade svårt för hans spelstil, han var riktigt bra.

Gjorde mål direkt i debuten

Strömberg spelade både fotboll och pingis i Lerkil i norra Halland. Därifrån spreds ryktet om bolltalangen som framför allt piskade motståndare med en racket i handen.

– När jag var 15–16 år tyckte väl alla att jag skulle satsa på pingisen. Det var en av anledningarna till att jag valde fotbollen.

Varför då?

– Många sa att jag skulle lägga ner fotbollen eftersom jag aldrig skulle bli lika bra där. Det triggade mig, svarar han.

Och den andra anledningen?

– Det var roligare att vara med i ett lag än att åka runt själv eller med pappa varje helg. I individuella sporter är man ensam med egna och andras krav. I lag delar man på allt. Men det var väldigt bra att hålla på med två sporter så länge. Pingis är en riktig snabb bollsinnessport. Den erfarenheten hjälpte mig på fotbollsplanen, säger Glenn Strömberg.

Han debuterade i allsvenskan mot Kalmar 1979, vid 19 års ålder. Det blev mål direkt och även i övrigt en stark upplevelse för den unge talangen.

– Att spela på Ullevi var stort, enormt. Bara att jag fick spela där... jag var i himlen. Jag hade ju gått på Ullevi sen jag var två år, säger han.

”Svennis” lärde Strömberg modern fotboll

Men den riktiga Ullevi-debuten var något helt annat än när den gänglige – 192 centimeter – Glenn spelade sin första match på Sveriges största arena.

– Pappa tog med mig för att se Blåvitt i fotboll och Frölunda på uterinken. När det var hockey såg jag inte ens spelarna i början, de var alldeles för långt ifrån. Men jag har alltid gillat att gå dit, säger han.

Glenn Strömberg ger Sven-Göran Eriksson äran för att han utvecklades till en modern fotbollsspelare. Här har paret återförenats i Benfica. Foto: BILDBYRÅN KB

Glenn Strömberg började spela i IFK Göteborg 1977. Han lyftes upp i A-laget två säsonger senare – av Blåvitts nye tränare Sven-Göran Eriksson.

”Svennis” hade en avgörande inverkan på Strömbergs karriär, inte bara för att han släppte in honom i A-laget.

– ”Svennis” fick mig att spela modern fotboll. Dittills hade jag mest dribblat och spelat för mig själv, han fick mig att ändra spelstil, säger Glenn Strömberg.

”Svennis” lyfte fram andra kvaliteter än tekniken när han ville att den långe mittfältaren skulle utvecklas.

– ”Svennis” sa till mig att jag alltid vann när vi sprang långa distanser och att jag därför borde springa mycket mer. Men jag sa att ville ha bollen så mycket som möjligt. Då sa han att jag skulle få ha bollen mer om jag sprang mer, säger Glenn.

Fick bollen mer när han sprang

Den blivande demontränaren visade på en videoinspelning hur Glenn dribblade och dribblade och hade bollen kanske en och en halv minut på en match. När Strömberg senare fick se hur det var med bolltid när han sprang mer i luckor och djupled visade det sig att han hade bollen nästan dubbelt så mycket.

– ”Svennis” var smart, han gjorde det bra. Jag trodde att det var tvärtom. När jag insåg detta fick jag en jätteutveckling som spelare. Det är till hundra procent ”Svennis” förtjänst, säger Glenn Strömberg.

Efter Uefa-cupguld och SM-guld kallade Sven-Göran Eriksson på sin förre mittfältare till sin nya klubb.

I november 1982 tog Benfica kontakt med Blåvitt för att värva Strömberg. ”Svennis” ville ha honom till Portugals bästa klubb dit han flyttade året efter.

– När jag kom till Benfica tog ”Svennis” upp det vi hade pratat om tidigare. Om jag hade kommit dit med bara min teknik, som var bra i Sverige, hade jag inte synts. I Portugal finns så många spelare som är bra tekniskt. Det var kombinationen av teknik och löpförmåga som gjorde att jag tog plats, säger han.

Gjorde två mål mot Italien i Neapel

En och en halv säsong i Benfica gav maximal utdelning i ligan: två guld.

När Sven-Göran Eriksson lämnade Portugal för att ta över Roma i italienska ligan var det även dags för Glenn Strömberg att dra vidare till samma land.

Han hade gjort den bästa möjliga reklamen för sig själv. I 1983 års EM-kval gjorde Strömberg ett av målen när Sverige på hemmaplan slog Italien med 2–0.

I returen i Neapel var succén ännu större. Han gjorde två av målen när Sverige oerhört sensationellt slog Italien med 3–0.

– Italien hade aldrig förlorat i Italien. Och där gjorde jag två mål när vi vann. Av mina sju mål i landslaget gjorde jag tre mot Italien, det är inte många som har den statistiken.

Men när Glenn Strömberg hamnade i Italien blev det i Atalanta, en i Sverige ganska okänd klubb. Vad var det för vits med att byta storklubben Benfica, med ambitioner och möjligheter att gå långt i Europacuperna, mot Atalanta?

– Det fanns eller finns ingen liga som var så vass som den italienska då, säger han. Den hade precis öppnats för utländska spelare, men varje lag fick bara ha två utlänningar. De italienska klubbarna betalade bra löner och plockade de bästa spelarna i världen.

Glenn Stömberg, lagkapten i Atalanta, hälsar på kollegan i Napoli – Maradona. Foto: BILDBYRÅN

Spelade mot Platini och Maradona

Var det större pengar i Atalanta än i Benfica?

– Ja. Men det var inte bara pengarna. Varje vecka mötte jag världens bästa spelare. Juventus hade Michel Platini, Napoli Diego Maradona. Och när vi låg i botten och mötte Udinese fick jag spela mot brasilianske stjärnan Zico. Det var en fantastisk tid, säger Glenn Strömberg. Det fanns ingen spelare som inte ville till Italien. Och när jag fick chansen att komma till Italien fanns inget alternativ.

Glenn föll själv direkt för Atalanta och den lilla staden Bergamo. Tidigare svenska stjärnor som Hasse Jeppsson och Bengt ”Julle” Gustafsson hade byggt upp ett gott svenskt rykte i både klubb och stad.

Det blev åtta säsonger i Atalanta från 1984 till 1992, de fyra sista säsongerna var den svenska stjärnan lagkapten.

Men hade du inte högre ambitioner, ville du inte vinna något?

– Vi hade våra egna småvinster. Två eller tre gånger gick vi till Europa-spel, det var ungefär som att vinna ligan för storklubbarna. I cupvinnarcupen var vi 1988 nära att gå till final, men vi åkte ut mot Mechelen i semi. Det var stort för alla andra italienska lag hade åkt ur cuperna, berättar han.

Juventus krävde att han skulle klippa sig

Men efter två år i Atalanta blev Glenn Strömberg uppvaktad av Juventus president Giampiero Bonaperti.

Klubbarna hade bra relationer, flera spelare hade tidigare flyttat från Bergamo till Turin. När Bonaperti kom och pratade trodde Strömberg inte att det var sant. Men italienaren sa att han uppskattade svenskens spelstil och att han var övertygad att han skulle passa bra i Juventus.

Det fanns bara en hake.

– Han sa att jag var tvungen att klippa mig, haha, säger Strömberg.

När presidenten i Atalanta fick höra om Juventus intresse och vad som hade sagt sagts om håret bekräftade han det som Strömberg först hade uppfattat som skämtsamt.

– Det var inget skämt. Det var så. Skulle jag spela för Juventus var jag tvungen att klippa mig, berättar han.

Har bott i Bergamo sedan 1984

Hur viktigt var håret, hade du klippt dig för att få spela i Juventus?

– Det ställdes aldrig på sin spets, det kom inget konkret bud. Men det hade jag kanske gjort, ungefär som när jag blev pressad av barn och barnbarn att klippa mig för ett par år sedan. De sa att jag inte kunde hänga fast vid mitt långa hår hela livet. Men jag var väldigt tveksam till att klippa mig, då var det längre än nånsin. Nu klipper jag mig en gång varannan månad – men det kan bli långt igen, säger Glenn Strömberg.

Glenn Strömberg stannade i Atalanta karriären ut. Foto: BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Men det blev aldrig någon flytt. Han stannade i Bergamo och Atalanta tills karriären tog slut 1992.

Och sedan blev han kvar.

– Staden har tagit mig till sig. Dom säger att dom har adopterat mig och det har dom verkligen gjort. Det sägs att ingen spelare har varit så älskad här. Och den värmen jag känner här, den...

Glenn tar en liten konstpaus innan han fortsätter.

– Dom älskar att jag aldrig gick till en annan klubb. När jag tränar eller springer utefter kanalen i mina Atalanta-tröjor känner och ser jag hur det uppskattas.

Kärleken från fansen fick honom att tacka nej

Paradoxalt nog spelade just kärleken från fansen och Bergamo-borna in när Strömberg tackade nej till att bli manager i klubben för 13–14 år sedan.

– Det var nära. Och det kändes spännande att jobba i klubben där jag spelat i så många år. Men jag funderade och kom fram till att jag trivdes med tv-jobbet och de andra grejorna jag höll på med. Jag hade det väldigt bra. Om jag jag hade tagit jobbet och det hade gått dåligt hade ju en del skit hamnat på mig. Det blev några sömnlösa nätter. Men i dag är jag glad för att jag tackade nej, säger han.

Bergamo är hans hem. Men han lämnar det ofta.

Inte lika ofta längre för att promota sina mat-, kläd- och skomärken. Oftast handlar det om att åka i väg och titta på fotboll som tv-expert.

Det började lite försiktigt 1994 med italienska matcher för TV4 och kommer att hålla på till minst 2022 med åtminstone Viasat.

Det första mästerskapet var för SVT vid EM i England 1996, då Glenn anlände lagom till kvartsfinalerna.

Fick 30000 kronor mer i Frankrike

Det tuffaste mästerskapet var VM i Frankrike 1998.

– Jag tror det var fem olika kommentatorer, men jag var den ende expertkommentatorn. Jag bodde hela tiden på samma hotell i Paris, men flängde runt i Frankrike. Jag kunde komma hem på natten vid två och dra vidare till ett annat ställe klockan fem på morgonen, berättar han.

– Mitt under VM sa SVT:s dåvarande sportchef Bosse Gentzel att ingen hade jobbat så mycket och sovit så lite under ett VM. Han frågade om jag ville ha 30 000 kronor till i lön. ”Jättegärna”, sa jag. Jag fick alltså en löneförhöjning mitt under VM. Han sa från början att jag skulle bli skitbra och stöttade mig hela tiden. Det var en fin man. Jag är glad för att jag fick träffa honom ett par veckor innan han gick bort för sex år sedan.

När upptäckte du själv att du var bra på att kommentera i tv?

– Det har jag aldrig upptäckt. Men jag gillade tv från början. Folk tyckte till och hade idéer. Jag kände att det här var fräckt, här får man tänka till. Det taggade mig, gav mig adrenalin att köra, säger han.

Fick en lapp av Arne Hegerfors

Under 24 års kommenterande har dock tv-experten Glenn Strömberg förändrats.

– I början skulle man vara tyst så mycket som möjligt, bara bryta in ibland. En gång när Arne Hegerfors och jag kommenterade Belgien–Holland spelade båda lagen bara i sidled. ”Oj oj, Holland dominerar”, sa Arne. Då hoppade jag in och sa att fortsätter dom spela så vinner de inte, för målen sitter på kortsidan. Då tittade Arne på mig, säger Glenn med ett skratt.

Foto: © BILDBYRÅN / © BILDBYRÅN Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Glenn Strömberg kommenterade med Arne Hegerfors på 90-talet. Vid VM i Ryssland i somras var det dock Chris Härenstam som var hans partner i tv-rutan.

Matchen fortsatte likadant. Inget hände, expertkommentator Strömberg var tyst.

Efter ett tag lämnade Hegerfors över en lapp.

– Det stod att Bosse Gentzel sa att jag måste säga något så att tittarna visste att jag var kvar, haha.

Men nu är det annorlunda. Tv-produktionerna något helt annat.

– Det är fortfarande matcherna som är viktigast, inte vi som kommenterar. Men nu visar jag känslorna på ett helt annat sätt. Jag är så engagerad jag kan vara utan att gå till överdrift. Förr fanns det två kameror, nu 40. Kamerorna följer bollen hela tiden. Min uppgift är att vara en liten tråd mellan dom hemma i soffan och matchen och bland annat förklara och kommentera det som inte syns i bild, säger Glenn Strömberg.

Affärsmannen Glenn Strömberg. Han har bland annat ett eget klädmärke. Foto: HENRIK JANSSON

Strömberg har sex barnbarn

Vid sidan av fotbollen handlar det mesta om familjen. Glenns hustru Simona hade två barn när de träffades, tillsammans har de också ett.

Men Glenn ser alla tre som sina barn.

– De har fått två barn var, så vi har sex barnbarn, berättar han.

Något blivande fotbollsproffs går ännu inte att skönja eftersom åldrarna är sex år, fem, fyra, tre, tre och ett halvår.

– Det är jättekul med alla barnbarnen, fullt ös hela tiden. En av döttrarna har öppnat ett windsurfingställe på Teneriffa, jag har hyrt ett ställe bredvid så att vi kan åka dit väldigt ofta och umgås med hennes familj, berättar han.

Att Glenn Strömberg trivs med livet går inte att ta miste på.

Visst är du en livsnjutare?

Glenn funderar en stund innan han svarar:

– Ja, det är jag nog lite grann. Jag försöker ta vara på varje dag.

”Hela mitt liv har varit semester”

Du flänger runt mycket som tv-kommentator och har företag. När har du semester?

– Ibland, som efter VM senast, är det en del som frågar det. Vadå semester – hela mitt liv har varit semester, haha. Jag jobbar hårt och mycket ibland, men jag är otroligt glad och lycklig att jag har kunnat göra allting jag har velat tills jag blivit 58 och ett halvt år.

– Jag har haft talang och tur, hjärta och lungor att leva ett bra liv. Jag känner inte att jag arbetar. Det är lika mycket semester att vara med barn och barnbarn på Teneriffa som att åka till Barcelona och kommentera fotboll och dessutom leta efter bra restauranger med bra service som jag kan tipsa andra om och återvända till.

Du har nästan 34 000 följare på Instagram där du är väldigt aktiv med rapporter?

– Jag kan skruva i en glödlampa, men har oerhörda problem med annat tekniskt. Jag har bytt till Android från Iphone och det har tagit ett tag att komma in i den världen också... Sa du att jag är aktiv på Instagram?

Tycker själv att han inte är aktiv

Ja, det är en del som följer dig som tycker det.

Påståendet möts av ett stort, typiskt Glenn Strömberg-gapskratt.

– Nej, jag är fan inte aktiv. Men jag kör i gång ibland och jag tycker att det är roligt. Men det är inte speciellt mycket, kanske tre fyra gånger i veckan, säger han.