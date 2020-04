”Han hoppades att vi skulle dö allihop”

Nybyggda och moderna Ryda inomhushall i Borås har förvandlats till en unik plats.

Det är här det händer.

Vid första anblick ser den ut som vilken inomhushall som helst. En trist gråblå färg på utsidan, en skrikigt vit färg på insidan och det numera vanliga plastgräset som underlag.

Vid den inglasade entrén står en dörrvakt och håller koll så att dagens publiksiffra inte överskrider Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Vad som väntar?

På bettingsajten FootballPredictions.com råder ingen tvekan.

”Byttorps, the clubs based in Boras, approximately 190 km away from Helsingborg, are likely to stick to their attacking style of play in Tuesday’s friendly and given Sodra Vings’ attacking potential, a real football festival with a number of goals scored is on the horizon.”

Byttorps IF ska tillbringa säsongen 2020 i division 4 Södra. Här ska laget genrepa mot Södra Vings IF, hemmahörande i division 5 Mellersta. Matchen börjar 20.30. För den som inte kan se matchen på plats sänds den bland annat på spelbolaget Bet365:s hemsida.

Byttorps IF är mest känt för att klubben har fostrat både Christer Mattiasson och Fredrik Berglund – men i kväll har internationella strålkastare riktats mot laget av andra skäl.

– Folk har frågat om matchen blir av, om bästa möjliga trupp spelar och hur vi ser på truppen. De har bland annat titulerat sig som journalister för att få det att låta trovärdigt, men man märker snabbt att det inte är seriöst, säger Alexander Jonsson Ekström, spelande tränare i Byttorps IF och fortsätter:

– Även en som sa sig komma från Spelinspektionen ringde och frågade relevanta saker.

Byttorps Alexander Jonsson Ekström. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Genomgång i Byttorp innan matchstart. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Varför? Det står många miljoner kronor på spel.

Enligt Dan Korhonen, ‭chef för sportbetting och spelsäkerhet på Svenska Spel, kan matchen ha omsatt så mycket som 37 miljoner kronor. Han berättar också att det var så många som 93 spelbolag som erbjöd spel på matchen, i efterhand har han fått obekräftade uppgifter på att det kan röra sig om över 190 spelbolag.

Nästan all fotboll i hela världen är inställd. På bettingmenyn den här kvällen: En match i Vitryssland och det här mötet. En stund innan avspark går den att spela på hos 93 olika spelbolag världen över.

Jakten på information är febril. Vem ska man satsa sina pengar på? Att googla förutsättningar och fakta om två lag så här långt ned i seriesystemet är en svår uppgift. På spelbolaget Betfair:s blogg berättar en speltipsskribent en historia som inte klingar helt bekant för den svenska publiken.

” Byttorps were in the top-flight Allsvenskan as recently as 2008, but things have gone badly wrong for the Boras-based team since then . At least last season was a triumph - Byttorps finished second in Division 5 Sodra, smacking in 103 goals in just 22 league matches. They then won the playoff round, securing promotion to the sixth tier of Swedish football.”, skriver han.

Byttorps IF, i sina grönvita tröjor, börjar anfalla. Södra Vings i sina rödsvarta tröjor försvarar. Matchen inleds i högt tempo och redan i första minuten smäller två spelare ihop i ett motlägg som ekar i hela hallen – bollen tar i taket och tvingar fram ett avbrott.

Några minuter senare skjuter en spelare från Södra Vings ett skott som tar klockrent i ribban.

Träningsmatchen lockade inte till storpublik, men dock var blickarna från bettingvärlden många som riktades mot Ryda sporthall när matchen skulle avgöras. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Det är en tisdagskväll i mars, det är inte långt kvar till premiären i division fyra eller fem, och det råder fullständigt kaos i svensk fotboll.

”Hoppades att vi skulle dö”

Det började redan för några veckor sedan. Så här dags är vittnesmålen många.

Coronakrisen har stängt ned nästan all idrott, men Sverige är en av få platser där det fortfarande arrangeras fotbollsmatcher, om än på amatörnivå.

Folkhälsomyndigheten har förbjudit folksamlingar på fler än 50 personer, men om man är två startelvor plus full bänk, en eller tre domare och några ledare, då landar man strax under gränsen.

Många distrikt runtom i landet tycker att riktlinjerna från myndigheten tycks uppmuntra till att seriestarten ska äga rum som planerat, men med försiktighet. I Stockholm uppmanar distriktsförbundet all eventuell publik att ställa sig med stora mellanrum längs sidlinjen, bland annat. Inga möten inomhus innan eller efter matchen. Föräldrar får inte stanna och titta, utan ska ta en ”hälsosam promenad” i stället.

För spelbolagen verkar det bara finnas ett alternativ: Erbjuda odds när lagen i Sveriges lägre divisioner försöker komma i form.

AC Primavera, ett division 4-lag från Eskilstuna, är en av klubbarna som fått finna sig i situationen.

Laget hade planerat in träningsmatcher mot BK Sport, från division 5, och mot Syrianska Eskilstuna IF, från division 3.

– Det var egentligen efter matcherna som det konstiga började, säger ordföranden Daniel Karlsson.

Han hade inte föreställt sig att någon kunde eller ville erbjuda odds på ett division 4-lags träningsmatcher, men efter att Primavera förlorat mot BK Sport med 1-0 dök det upp ett konstigt meddelande på lagets Facebook-sida.

”Fucking fixers”

”i hope u all die of coronavirus”

”scumbags”

Efter en träningsmatch började det dyka upp otrevliga meddelanden på AC Primavera:s Facebook-sida. Foto: Noa Bachner / Privat

– Den ena hoppades att vi skulle dö allihop. Någon annan var inne på samma spår. Jag tänkte inte på det så mycket, jag förstod att det handlade om betting men tänkte att det inte var så allvarligt, säger Karlsson.

Men när laget förlorade mot Eskilstuna Syrianska veckan efter kom det flera meddelanden.

”Sons of whores!!! Kill yourself you human trash!!!!” , skrev en annan användare.

Nästa meddelande på AC Primavera:s Facebook-sida. Foto: Noa Bachner / Privat

– Då tänkte jag: Vänta nu. Kan man spela på våra träningsmatcher? Det har man inte kunnat göra förut. Vi spelar ju Södermanlandsfyran. Men alla ligor är ju stängda överallt. Det är ju bara vi kvar, säger Karlsson.

– Jag tolkar ju meddelanden som att man har spelat på att vi ska vinna. Vi gjorde väl en helt okej match. Vi spelade vår andra försäsongsmatch, de spelade sin fjärde eller femte. Så jävla mycket skiljer det inte mellan oss och dem. De skulle inte göra bort sig i fyran, vi hade lika gärna kunnat vinna med samma resultat. Det var inga svenskklingande namn som hörde av sig, så det finns ju internationellt intresse. Man måste vara bra speltorsk om man spelar på en sådan match...

Över 10 miljoner kronor i omlopp på en match

Flera matcher har ställts in de senaste veckorna.

I fredags valde polisen att blåsa av en träningsmatch efter ”konkreta bevis” för försök till otillåten påverkan. En träningsmatch mellan Sandsbro AIK i division 5 och Ingelstads IK i division 4 lockade 31 spelbolag att oddssätta och blev föremål för ”över 10 miljoner kronor i spel” enligt Sveriges Radio.

Under måndagskvällen ställdes träningsmatchen mellan Näshulta GOIF och Eskilstuna FC in efter att spelare och ledare mottagit samtal från matchfixare. När Bureå IF och Medle SK, båda från division 4 och hemmahörande i Västerbotten, möttes i lördags var det 50 åskådare på plats och ”hundratusentals kronor” som omsattes i spelpengar. Efter 30 minuter av matchen hade ytterligare stora summor placerats på matchen.

Andra matcher har också blivit föremål för världens spelande, som mötet mellan Skabersjö och Västra Ingelstad på måndagskvällen.

På Betfair erbjuds speltips under måndagen. Skribenten har läst på för att framstå som trovärdig. Den här gången bjuder han på ett litet sightseeingtips till den som har vägarna förbi.

”Ten days ago, Skabersjo lost 4-3 at fellow Division 5 team Lunds SK in a friendly, and now they face local rivals Vastra Ingelstad, who are also from the Svedala municipality in southern Sweden. Vastra Ingelstad has a population of under a thousand inhabitants, and if you ever fancy taking a trip there, check out the beautifully decorated local church. ”, skriver han.

Förvirringen: ”Vad är det som händer?”

En och en halv timme innan avspark har det spelats för en halv miljon kronor på Byttorps IF mot Södra Vings IF – bara hos spelbolaget Betfair.

På många andra bettingsajter är marknadsföringen för spel på kvällens match i full gång.

De totala summorna som satsats är oöverblickbara när domaren blåser i gång.

Bettingbolagens reklam för matchen på Twitter. Foto: Noa Bachner / Twitter Bettingbolagens reklam för matchen på Twitter. Foto: Noa Bachner / Twitter Bettingbolagens reklam för matchen på Twitter. Foto: Noa Bachner / Twitter Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Byttorps IF kommer till spel med 14 spelare. Totalt sitter två utespelare och en målvakt på bänken.

– Det har gått att spela på oss innan i seriematcher, men jag menar en träningsmatch? Det är väldigt, väldigt speciellt, säger Alexander Jonsson Ekström från Byttorps IF.

Samtidigt menar han att det är som vilken träningsmatch som helst.

– Kortsiktigt kanske man blir orolig. Vad är det som händer? Samtidigt, vad innebär det egentligen? Vi ska spela en träningsmatch och det är vad det är. Vi fortsätter att köra så som det var tänkt från början, en vanlig hederlig träningsmatch, fortsätter han.

Men trots att han och hans lagkamrater ser det som en vanlig träningsmatch har Byttorps IF insett allvaret.

Under dagen höll klubben därför ett möte om situationen.

– Vi har bestämt att man inte ska spela på matchen, varken i första, andra eller tredje led. Vi har också bestämt att inga spelare ska svara på sms eller samtal, utan hänvisa till oss ledare, säger Alexander Jonsson Ekström.

Den första halvleken slutar oavgjort, 1-1. Det är en småtrevlig match, och i sociala medier jublas det över det tidiga målskyttet bland de som spelat på över 1,5 mål.

På Twitter och i andra sociala medier jublas det över det tidiga målskyttet. Foto: Noa Bachner / Twitter

Men redan efter en dryg halvtimmes spel försvinner matchen från både bet365 och Betfairs sidor.

”Det är helt fruktansvärt”

På andra sidan mittlinjen står division 5-laget Södra Vings IF. Deras bänk är trängre med totalt fem avbytare.

– Det är helt chockerande. Ett division 5-lag från lilla Ulricehamn och det finns ingenting här, det finns inga professionella spelare. Man vet inte vilka lag man har eller vilka som spelar matchen, det är jättekonstigt, säger Crister Kaljo, huvudtränare för Södra Vings IF.

När blev du medveten om att det spelats på eran match?

– Det var en tidning från Stockholm som ringde mig under dagen (tisdag) och berättade det. Jag sa att jag inte hade en aning och frågade varför? Det är besynnerligt verkligen.

Södra Vings har under dagen hållit ett möte inom truppen där man sagt att man ska vara uppmärksamma och försiktiga med uttalanden.

– Det är för spelarna, att de känner sig trygga. Men vi är en liten förening i en liten by... Vi är inte vana vid sådant här.

Crister Kaljo är huvudtränare för Södra Vings IF: ”Helt chockerande”. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Södra Vings IF kommer från Ulricehamn och tränaren Crister Kaljo berättar att det här är helt främmande för den lilla föreningen. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Efter halvtidsvilan händer det grejer.

Först får Byttorp en tidig frispark som Alexander Jonsson Ekström själv tar hand om. Tre gånger skjuter han i muren, innan bollen rensas undan till publikens stora skratt.

”Jag var på väg att säga tredje gången gillt, men så blev det inte”, säger någon på läktaren.

I stället tar Södra Vings ledningen med 2–1. En kvart in i andra halvlek går en spelare i bortalaget dessutom omkull i straffområdet. Spelarna ropar på straff, men domaren avfärdar. I stället kommer kvitteringen bara några minuter senare. Byttorps IF kontrar och kommer tre-mot-en.

En stund senare avgör man till 3-2 – därefter är det mest dramatiska som inträffar att ljuset i hallen slocknar utan förvarning.

– Det är mycket pengar. Många är sugna på pengar , suckar Södra Vings tränare Crister Kaljo.

– Om en spelare skulle bli erbjuden pengar blir det ett stort problem. Sen hoppas man alltid att de tar laget före jaget... I vårt lag är jag inte orolig, men det är klart att jag är orolig för andra lag. De borde stoppa den här typen av spel, kan jag tycka.

Alexander Jonsson Ekström håller med.

– Nu pratar jag för oss, men ser man till helheten är det fruktanstvärt. Om en 18-åring får 50 000 kronor är det mycket pengar, och att få motta hot och sådant där.. Nej, bort med allt sådant, säger han.

Spelarna hälsade på varandra innan matchen. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Matchen slutade 3–2 till Byttorps IF. När matchen var över hade den omsatt miljonbelopp på spelmarknaden. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Polisen: ”Betraktar utvecklingen med oro”

Det säger sig självt att koncentrationen av betting till vänskapsmatcher mellan svenska småklubbar under coronakrisen för med sig problem med matchfixning.

Fredrik Gårdare som leder polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet säger att han och hans kolleger blev uppmärksammade på utvecklingen mot slutet av förra veckan och började ta emot många tips

– Vi gör en bedömning just nu att risken för matchfixning har ökat. Vi ser kriminella nätverk som riktar sig mot Sverige. Vi ser även att kriminella nätverk i Sverige blir mer aktiva och har uppfattat situationen. Det är en effekt av läget med coronaviruset. Enbart Sverige och ytterligare något land har matcher som läggs ut på internet och plockas upp av spelbolagen, säger han.

– Vi får löpande in uppgifter om bekymmersamma lägen och underrättelseinformation där det planeras för att utnyttja den här typen av matcher. Det vi kan göra är att vara beredda. Det är vi också. Polisen har en särskild aktionsgrupp för att trygga idrotten. Vi är vana vid att agera vid den här typen av grov, organiserad brottslighet. Får vi in information tar vi tag i det. Det gäller människor inom fotbollen som blir uppsökta, kontaktade på något sätt, erbjuda förmåner eller hotade. Man tvingar ledare, spelare eller domare. Då agerar vi och kommer direkt.

Han vet redan nu att försök till matchfixning planeras.

– Det kommer in information hela tiden. Vi har misstankar om att det förbereds för att genomföra manipulation med stora bettinginsatser. Det kommer säkert att ställas in fler matcher för att förebygga och hindra aktivitet från grovt kriminella.

Spelinspektionen: ”Vi har inget förbud”

Varför erbjuds överhuvudtaget spel på träningsmatcher där bara amatörspelare deltar?

Den frågan har många ställt sig den senaste tiden.

– Vi har inget förbud i dagsläget. Det enda förbudet som vi har är att man inte får tillhandahålla vadhållning i matcher där övervägande del är under 18 år, säger Katarina Abrahamsson som är matchfixningssamordnare på Spelinspektionen.

– Regeringen har givit oss bemyndigade att ta fram olika typer av föreskrifter. En av dessa är att vi kan förbjuda eller begränsa vadhållning för att motverka manipulation av resultat. Det arbetet har pågått sedan december 2018. Vi har tagit fram ett förslag som vi skickade på remiss i januari i år. Vi har fått synpunkter på det, det finns en konsekvensutredning avseende detta.

Katarina Abrahamsson, matchfixningssamordnare på Spelinspektionen: ”Det finns inga begränsningar för vad spelbolagen får tillhandahålla på olika nivåer.” Foto: PerSandberg.se, ©PerSandberg.se / ©PerSandberg.se

Hon berättar att såväl Svenska fotbollförbundet som Riksidrottsförbundet har kommit med inspel om att förbjuda spel på matcher av den här typen.

– Det har inkommit, ja. Men var ska den gränsen gå? Vad är elit och vad ska gälla inom andra idrotter? Hur ska vi få något som gäller för alla? Det är jättesvårt, säger Abrahamsson och fortsätter:

– Men i nuläget är det inte förbjudet med vadhållning på någon match förutom när det är övervägande andel minderåriga. Det finns inga begränsningar för vad spelbolagen får tillhandahålla på olika nivåer.

Är det något ni kommer att se över?

– Frågan finns med. Men jag kan inte säga hur det kommer att bli.

Shekarabi: ”Känner oro för riskerna”

Sveriges socialförsäkringsminister, Ardalan Shekarabi, säger att spelbolagen behöver ta ansvar själva.

– Jag känner en oro för för att detta innebär att riskerna för matchfixning ska växa i vårat samhälle. Jag vill vända mig till spelbolagen direkt och uppmana dem till ansvarstagande . För nu har de fått en möjlighet att att komma in på den svenska marknaden och det förutsätter inte bara att de följer svensk lag, men också visar att det är en seriös bransch, säger han.

– Att spelbolagen sänker sina golv och tillåter spel på division 4, 5 och till och med 6 – det indikerar knappast ansvarstagande. När exempelvis Svenska fotbollförbundet säger att det finns risker med att spela på division 5, vilka är då spelbolagen att överpröva förbundets kunskap om svensk fotboll?

Ardalan Shekarabi (S) anser att spelbolagen har ett stort ansvar. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

I dagens lagstiftning är det Spelinspektionen som utfärdar förbud kring vadhållning. Samtidigt säger Shekarabi att det har inkommit remisser och synpunkter på att förändra gällande lagstiftningen om spellicensen.

– Spelinspektionen sitter och arbetar med det här just nu. Vi har givit makten till Spelinspektionen att förbjuda spel på vissa objekt för att minimera riskerna för spelfusk och matchfixning, säger Ardalan Shekarabi.

Vad är det för objekt? Är det att förbjuda spel helt och hållet på lägre divisioner?

– Den frågan är bättre att ställa till spelinspektionen. Men det är ingen tvekan att det handlar om låga nivåer, det handlar om så långt ner som till femte och sjätte divisionen.

SportExpressen söker bet365 och Betfair för att fråga varför matchen mellan Byttorps IF och Södra Vings IF plockades bort från bolagens sidor under första halvlek.