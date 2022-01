Sigurdsson i isländska landslaget under EM 2016. Foto: MATTHIAS KOCH / IMAGO SPORTFOTODIENST

Ragnar Sigurdsson värvades till IFK Göteborg våren 2007. Säsongen slutade med succé, Blåvitt vann SM-guld och den isländske mittbacken spelade varje minut.

Sedan dess är han en stor publikfavorit i Blåvitt-kretsar.

Karriären tog honom vidare till FC Köpenhamn 2011 och därefter har Sigurdsson spelat för klubbar som Krasnodar, Fulham, Rubin Kazan och Rostov.

Efter att ha återvänt till FC Köpenhamn och bara fått göra fem matcher var det aktuellt med en Blåvitt-comeback.

– Då ville jag till Blåvitt, men då ville inte dom. Jag har alltid drömt om att få komma tillbaka till Blåvitt. Det var dom som tog mig från Island och i princip gjorde mig till proffs. Jag är inte skyldig Blåvitt något, men jag ville tillbaka för att visa kärlek och tacksamhet, berättade han för GT i somras.

Ragnar Sigurdsson och Gustav Svensson i IFK Göteborg 2008. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN Ragnar Sigurdsson var en publikfavorit i IFK Göteborg. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

”Inga hard feelings”

Förklaringen var att Blåvitt då, alltså våren 2020, inte behövde ännu en mittback.

– Den positionen var inte deras prioritet. Då var jag en gammal, skadad mittback... De var inte så heta på att ta in mig helt enkelt. Men sån är fotbollen. För mig är det inga ”hard feelings”. Men jag ville verkligen tillbaka. Men jag köper att jag inte var den hetaste på marknaden just då. Jag hoppades att Håkan Mild (som var sportchef i Blåvitt under ”Ragges” tid) skulle kunna påverka Pontus Farnerud (nuvarande sportchefen), för jag älskar Göteborg och det hade varit perfekt för mig.

I stället gick flyttlasset till ukrainska Rukh Lviv, men den korta tiden där präglades av skador.

Nu avslutar Ragnar Sigurdsson karriären.

Beskedet lämnade islänningen i radioprogrammet Dr. Football under fredagen och även för den isländska sajten fotbolti.net har han bekräftat sitt beslut.

Ragnar Sigurdsson gjorde sammanlagt 97 A-landskamper för Island och spelade bland annat EM 2016 och VM 2018.