En man dödades och fem personer skadades i samband med en skottlossning i Hjällbo i söndags. På olika sidor under de pågående oroligheterna står den omskrivna Ali Khan-släkten och ytterligare ett inflytelserikt släktnätverk i Göteborg.

Efter dödsskjutningen har polisen förstärkt sin närvaro på plats.

– I den här kontexten här uppe finns det alltid risk för vedergällningar och vi har med det i planeringen att det kan komma, har Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef för Nordost, tidigare berättat.

Dagen efter dådet meddelade klubbarna inom Angered Allians – där Gunnilse är den största – att de stoppar all verksamhet för ungdomar fram till den 6 juni.

Hjällbovallen. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

”Ingen beredskap för sånt här”

– Det är egentligen helt unikt, men jag har full förståelse och all respekt för beslutet. Det är oerhört tragiskt att idrotten drabbas. Det är ett väldigt klokt beslut, för fotbollen har naturligtvis ingen beredskap att ta hand om sånt här, säger Bert Andersson, som är ordförande i Göteborgs fotbollförbund, till GP.

Under tisdagen ska Gunnilse möta sin första träningsmatch på ett halvår när A-laget, som går under namnet Angered Allians, möter Sävedalens IF. Matchen är planerad att spelas på Hjällbovallen, men kan flyttas.

– Jag försöker få in den på Ullevi. Det är ju reservarena för landslaget nu, vilket är ett bekymmer, men om jag får lite hjälp av polisen så kan vi nog få spela där, säger Tomas Gustafsson, projektledare för Angered Allians och klubbchef i Gunnilse.

Gunnilses klubbchef Tomas Gustafsson. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

”Svåra bedömningar”

Han utvecklar varför han vill flytta matchen från Hjällbovallen:

– Vill och vill. Det är svåra bedömningar det här. Men det är många människor och mitt i Hjällbo, så det känns inte hundra att spela där. Men säger polisen att det är säkert och att de kan ha lite människor på plats så lyssnar vi på dem. Vi vill verkligen ha hjälp med beslutsfattandet i de här frågorna.

Tomas Gustafsson tycker att alternativet att stänga Hjällbovallen känns fel eftersom många har väntat länge på att få se matchen efter en lång pandemi, där verksamheten till stora delar varit satt på paus, och att ett sådant beslut riskerar att reta upp vissa ännu mer.

