Kommer han att spela eller inte?

Det är den stora frågan i LA Galaxy-lägret inför helgens bortamöte med Seattle Sounders.

När Zlatan Ibrahimovic, 36, stod över Los Angeles Galaxys match mot New England Revolution höjde många på ögonbrynen. Tränaren Sigi Schmid kände sig därför manad att erbjuda en förklaring:

– Det är på grund av konstgräset. Han kommer att spela på konstgräset i slutspelet, men inte nu under ordinarie säsong. Då kommer han nog inte att spela på konstgräs, sa Schmid i podcasten Corner of the Galaxy.

”Alla konstgräsmattor är dåliga för mig”

Efter matchen mot Colorado Rapids blev frågan återigen aktuell.

Galaxys nästa match är nämligen mot Seattle Sounders, som också spelar på konstgräs, och nu är frågan om Zlatan kommer att spela i drabbningen eller ej.

– Alla konstgräsmattor är dåliga för mig. Det är en skam att vi spelar vissa matcher på konstgräs. Fotboll var inte skapat för att spelas på konstgräs. Så här långt har jag avstått att spela på konstgräs häröver med undantag för ett kort inhopp i Portland (18 minuter). Och det var det värsta konstgräs jag någonsin spelat på. Vi får se vad som händer med tanke på alla skador vi har. Det är bara tisdag i dag och vi spelar inte i Seattle förrän till helgen. Vi har just förlorat två poäng, så vi får ta den diskussionen i morgon om vad som händer inför nästa match till helgen, sa Zlatan häromdagen.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: HAHN LIONEL/ABACA / STELLA PICTURES

”Alla väntar på vad han ska säga”

I motståndarlägret finns en annan svensk: Gustav Svensson, 31, som var en del av det succélag som förde Sverige till VM-kvartsfinal i somras.

Han har spelat med Zlatan i landslaget tidigare i karriären.

– Han är den typen av kille som får alla andra att tystna när han kliver in i ett rum. Alla väntar på vad han ska säga. Det är samma sak på planen – man väntar på att han ska göra något spektakulärt, och det gör han. Han ger alltid publiken och matchen något extra, säger Gustav Svensson och tillägger:

– Men det folk inte vet är att han även jobbar jättehårt för sitt lag. Han kommer vara ett hot mot oss, helt klart.

Gustav Svensson. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

”En mot en är han riktigt bra”

Gustav Svensson vet vad nyckeln är för att få stopp på Zlatan: att inte låta honom komma i för många en mot en-situationer.

– Han är riktigt stark, så man kan inte låta honom komma för nära en. Det kommer han att använda till sin fördel. Jag måste hjälpa till från min mittfältsroll, för en mot en är han riktigt bra – speciellt i boxen.

– Men det är mest våra mittbackar som kommer att få fajtas mot honom för han brukar inte komma ner så djupt i planen särskilt ofta, säger Gustav Svensson.

Med Gustav Svensson tillbaka efter VM har Seattle Sounders vunnit fem av fem matcher.

Sounders ligger på åttonde plats i den västra konferensen medan LA Galaxy ligger fyra.

Matchen mellan Sounders och Galaxy börjar klockan 22.00 på lördag