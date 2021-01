På grund av den senaste månadens turbulens och Göteborg FC:s intåg i BK Häcken har klubben inte kunnat värva i önskad utsträckning.

– Det har stått still, vi har inte fått okej på att göra något på lång tid. Det har inte varit en lätt situation, säger Mats Gren.

Rebecka Blomqvist, Emma Berglund, Natalia Kuikka, Emma Koivisto och Emily Sonnett har alla lämnat svenska mästarna. På pluskontot finns än så länge bara Lotta Ökvist från Manchester United och Johanna Rytting Kaneryd från Rosengård.

Dessutom återfinns Julia Zigiotti Olme (höft), Elin Rubensson (blev mamma i december) och Beata Kollmats (korsband) på rehablistan.

Mats Gren under fredagens träning på Bravida arena. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

”Nu säger många klubbar nej”

Framför allt vill BK Häcken förstärka försvaret.

– Vi behöver få in två-tre försvarare och kanske även två-tre lite mer offensiva spelare, men nu har ju många hunnit skriva på nya avtal med sina klubbar, de har inte kunnat sitta och vänta på oss. Och nu säger många klubbar nej till att släppa någon, vi är ju oftast på deras bästa spelare och de vill ju inte tappa någon nu eftersom det är svårt för dem att få in ersättare så här tätt in på, säger Mats Gren, som hoppas kunna presentera ett par nya namn redan nästa vecka.

– Vi jobbar på frenetiskt. Spelarna som vi har haft kontakt med har förstås velat veta vad som händer med laget, men nu är ju allt på plats så jag hoppas att det löser sig.