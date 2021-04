När Mats Gren, som en av de största skrällarna på värvningsfronten, inför förra säsongen klev in i Göteborg FC fanns där redan en huvudtränare.

Med Gren på plats blev det två – med delat ansvar.

– Det var tryggt att ha Jörgen där. Han kände ju laget sedan två år tillbaka och visste hur allt runt omkring fungerade, säger Mats Gren.

Tog OS-silver med damlandslaget

Jörgen Ericson lämnade laget under den turbulenta perioden i vintras när Göteborg FC under dramatiska former las ner för att återuppstå som Häcken dam.

När allsvenskan drar i gång med bortamatchen mot Hammarby har Mats Gren huvudansvaret med två assisterande.

Den ene är Matti Demegård – rutinerad tränare/fystränare med erfarenhet av bland annat Elfsborg, Gais, Öis och damlandslaget som tog silver vid OS 2016.

– Matti är både utbildad fotbolls- och fystränare. Han är väldigt kompetent på flera områden. Därför får vi helheten att sitta ihop lite bättre, säger Mats Gren.

Erika Faith. Foto: NICKLAS ELMRIN / BILDBYRÅN

Den andra är Erika Faith – huvudtränare för damlaget Häcken byggt upp under några år och som nu även är assisterande i det nya A-laget.

– Sedan Erika kom in har vi hittat en bra arbetsfördelning. Vi har en bra balans i hela ledargruppen med både män och kvinnor, säger huvudtränaren.

”Förra året blev väldigt konstigt”

I solskenet på Häckens hemmaarena Bravida leder Mats Gren en av de sista träningarna före seriestarten på söndag.

När han började i laget förra året var Göteborg FC efter två raka silver utmanare till guldet.

Nu leder han ett regerande mästarlag som tar löpningar, slår inlägg och skjuter med sikte på först och främst Hammarby i premiären.

– Förra året blev det ju väldigt konstigt när corona kom. Starten sköts upp gång på gång, vi kom ju i gång först i juni. Därför känns det väldigt skönt att komma i gång när vi ska, säger han.

Trots turbulensen i vintras med lagets nedläggning och återuppståndelse har de kunnat träna på enligt plan sedan mitten av januari.

Det verkar som att du och laget har landat bra hos Häcken?

– Ja, jag trivs jättebra. Det har blivit fantastiskt bra. Hela organisationen, förutsättningarna, träningsmöjligheterna – allt är toppen, säger han.

Vännerna blev engagerade

Ni fick ju mycket uppmärksamhet i samband med det som hände i vintras. Märker du av någon nyfikenhet på er i fotbolls-Sverige?

– Ja. Många av mina vänner över hela Sverige engagerade sig verkligen när det hände och är intresserade av hur det är nu. Det har varit väldigt mycket uppmärksamhet runt hela grejen och det har ju blivit otroligt positivt, svarar Mats Gren.

Trots uppmärksamheten har ni väl kunnat bygga laget lite lugnare än under tiden då du var sportchef i Blåvitt?

– Jag vill inte jämföra med Blåvitt överhuvudtaget. Men vi kommer in med en SM-titel i Häcken. Det är och ska vara press på oss, säger han.

Om du sätter tillvaron i Häcken i relation till hur det var i Blåvitt med turbulensen när du lämnade. Är det som att du har fått lite lugn och ro?

– Blåvitt är Blåvitt. Det kommer aldrig att vara lugn och ro i Blåvitt. Så är det bara. Där finns alltid jättestora krav. Krav ska finnas i varje klubb, det gör det ju här också, från så många supportrar som Blåvitt har, från media, från allting. Det är ju så stor uppståndelse kring varenda liten grej. Och den är inte alltid positiv, säger Mats Gren.

Matti Demegård och Mats Gren. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Medan hans förra klubb har värvat mycket i vinter för att ta sig tillbaka till toppen har Häcken i stället titlar att försvara.

– Vi vill självklart försvara SM-guldet. Men det är lätt att glömma att vi även har en cuptitel att försvara. Den finns ju kvar sedan 2019 eftersom det inte blev någon final förra året. Vi sporras i år av att försöka ta de här titlarna. Men vi har tre målsättningar, för vi har ju även Champions League, säger Häcken-tränaren.

GPS på alla spelare

För att få ut så mycket som möjligt av spelarna tar nu även Häckens damer tekniken till hjälp. I år har alla spelare GPS-sändare för att man ska kunna mäta och registrera allt som sker under matcher och träningar.

– Vi var på väg att ta in det redan förra året, men det blev lite sent och så sköts serien upp. Därför var det bara de som varit med i landslaget som hade, säger Mats Gren.

Vad är den stora nyttan?

– Det är en jättebra värdemätare för framförallt oss tränare att använda för att komma upp i så tuffa träningar som vi behöver och vill ha. Målet är att komma upp i en högre nivå på träningarna än vad vi egentligen ska ha på matcherna, säger Mats Gren.

– När vi mötte Manchester City hade några av spelarna GPS och då såg vi att de hade betydligt högre värden än i allsvenskan. Där försöker vi sätta ribban, men vi vill gärna nå högre också. Samtidigt får vi vara försiktiga så att vi inte stegrar för snabbt.

”Vi kommer att få nytta av varandra”

I GFC var tjejerna ensamma, i Häcken finns även ett allsvenskt topplag på herrsidan.

– Herrarna kom trea och har precis som vi ett fantastiskt lag även i år. Det vore jätteroligt om vi kunde vara med på både dam- och herrsidan och slåss om titlarna, säger Mats Gren.

Har ni haft någon nytta av varandra ännu?

– Nej, än så länge har det mest handlat om att få ihop träningstider, covid, gymmet och allt runt omkring. Men vi kommer att få nytta av varandra när vi kan sitta ner och prata om taktik och annat, säger Mats Gren.