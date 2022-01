Kafaji till sjukhus efter otäck smäll

Rosa Kafaji skrek ut sin smärta efter smällen och blev liggande på Bravidas konstgräsmatta. Då hade det gått sex minuter av träningsmötet med Lidköping (Elitettan) och Kafaji hade precis rullat in 1-0 från nära håll. Det är oklart vad för typ av skada det handlar om, men enligt BK Häcken kommer hon att köras till sjukhus.

Rosa Kafaji värvades från AIK under uppmärksammade former och gjorde under lördagen sitt första framträdande för Hisingsklubben.

BK Häcken vann matchen komfortabelt med 6-0.

Målskyttar: Stine Larsen 2, Rosa Kafaji, Julia Karlernäs, Lotta Ökvist, Agla Maria Albertsdottir.

