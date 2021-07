Efter OS-petningen – hjälte för BK Häcken

Johanna Rytting Kaneryd beskrev det som en ”chock” när hon i tisdags fick beskedet att hon inte var en del av den 22-mannatrupp som förbundskapten Peter Gerhardsson tog ut till OS i Japan.

– Jag var beredd på att bli uttagen, det var jag. Sen var jag inte säker på att bli uttagen i ordinarie truppen, men i alla fall som reserv. Så jag skulle säga att jag blev chockad, sa hon i en intervju med GT i veckan.

Men 24-åringen fick sin revansch ett par dagar senare när BK Häcken vann toppmötet mot Kristianstad med 6–2.

Häcken vann målrik tillställning

Rytting Kaneryd gjorde både ett mål och en framspelning i matchen, innan hon utgick skadad i halvtid.

1–0 kom i den tolfte minuten när mittfältaren påpassligt höll sig framme och sköt in returen på Stina Blackstenius skott, via ribban och in i nät.

Bara två minuter senare var Rytting Kaneryd framme igen, men den här gången som framspelare när hon serverade Dilja Zomers som säkert placerade in 2–0-bollen bakom Kristianstads målvakt.

En bra revansch efter veckans tuffa besked.

– Jag har släppt det där nu, jag släppte det samma dag. Jag valde i stället att fokusera på de två matcherna vi har kvar här. Men det var tändvätska för mig, det var det, säger Rytting Kaneryd och kommenterar skadan i halvtid:

– Jag har en trötthet i baksidan, det var inte värt att riskera någonting. Det var därför jag gick av, säger hon.

Häcken får häng på Rosengård

Den andra halvleken blev en målrik historia med sex mål, fyra för Häcken och två för Kristianstad.

Inte minst visade Stina Blackstenius sig från sin bästa sida när hon svarade för ett hattrick.

Häckens 6–2-seger innebär att man befäster andraplatsen i tabellen, och har åter häng på serieledaren Rosengård. Nu har man fem poäng upp, men också en match mer spelad.

– Vi fortsätter kämpa på. Vi vet om att det är större glapp nu, men det är inget man funderar över. Vi vet att vi kommer möta Rosengård en gång till, och där finns tre poäng att hämta. Men nu ska vi först och främst avsluta vårsäsongen på bästa sätt i sista matchen och sen tar vi nya tag till höstsäsongen, säger Rytting Kaneryd.