Första halvleken tillhörde dock 18-åriga stjärnskottet Hanna Wijk. Först sköt hon in 1–0 till hemmalaget, hennes första mål i allsvenskan, vilket förvisso inte såg helt otagbart ut.

Därefter fyllde mittbacken Aivi Luik på genom att nicka in 2–0 på hörna, innan det var dags för Wijk igen. Ytterbacken fick drömträff strax utanför straffområdet och den här gången hade Tove Enblom i Örebro-målet ingen chans. En stund senare kom Wijk runt på kanten och skickade in ett perfekt inlägg som Stine Larsen knoppade in till 4–0.

Efter halvtid var det dags för Anna Anvegård att presentera sig. Everton-nyförvärvet var iskall när hon rullade in 5–0 i den 58:e minuten och krönte därmed en succéartad debutmatch.

Inhoppande Pauline Hammarlund fick runda av målskyttet till 6–0 med karriärens enklaste mål efter att Anna Csikis frispark tagit i ribban och returen presenterade ett öppet mål.

”Varit lite torrt”

– Det känns bra så klart. Jag testar att skjuta och i dag gick skotten in. Det är skönt att komma igång med målskyttet, det har varit lite torrt där på sistone, säger Hanna Wijk i Viaplays sändning.

I och med segern befäster Häcken sin femteplats i tabellen medan Örebro blir kvar som tia. Häcken ställs mot serieledande Rosengård på bortaplan i nästa omgång. För Kif Örebro väntar hemmamöte med Piteå.

