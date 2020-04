Avslag för Lotta Schelin – får ingen sjukpenning

För knappt två år sedan meddelade Lotta Schelin, en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, att karriären var över.

Då hade hon varit sjukskriven i över ett år på grund av besvär med nacke och huvud.

– Det tog tid innan det sjönk in att jag lämnar fotbollen. Bara tanken på att nicka en boll, det går inte. Aldrig i livet... Men jag vill inte att det ska vara någon begravningsstämning, sa hon i en öppenhjärtig intervju med GT.

I augusti 2018 meddelade Lotta Schelin att fotbollskarriären var över. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Sedan dess har hon gått en kamp mot att komma tillbaka till ett normalt liv.

Sakta men säkert har hon börjat arbeta, och i augusti 2019 hoppade hon på en deltidstjänst som konsult för hockeylaget Frölunda.

”Är fortfarande en bit från hundra procent”

Därtill har hon också arbetat som expert i tv samt föreläst, men har inte varit i närheten av att kunna jobba heltid.

– Det har gått jättemycket framåt, men jag är fortfarande en bit från att vara hundraprocentig. Jag har en mycket bättre vardag i dag än förut, men har inte börjat träna än och så där, säger hon.

Under hela 2019 låg Schelin på omkring 20 procent i arbetstid på grund av sviterna från skadan.

Trots detta beviljas den tidigare landslagsstjärnan inte någon sjukpenning.

För nu har förvaltningsrätten gjort samma bedömning som Försäkringskassan tidigare gjort, att hon bedöms vara 100 procent arbetsför.

”Förvaltningsrätten anser att de medicinska underlagen för den aktuella sjukskrivningsperioden inte visar att Lotta Schelins situation är sådan att det kan anses oskäligt att pröva hennes arbetsförmåga mot normalt förekommande förvärvsarbeten”, skriver man i sitt beslut.

Kan inte vistas i ”röriga miljöer”

Ett beslut som Schelin har svårt att förstå.

– Det är tråkigt. Jag har fortfarande problem med nacken men det största är huvudvärken, det är där det slår ut. Jag var tvungen att ta det väldigt försiktigt och inte skynda på arbetsbördan, säger Schelin som i sin överklagan beskriver att hon inte klarar av lyft eller vridning på nacken och har problem med att vistas i ”röriga miljöer”.

I augusti 2019 började Lotta Schelin en tjänst som konsult i Frölunda HC. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Hon berättar om sin besvikelse gentemot Försäkringskassan.

– Det är ett väldigt speciellt system när man hamnar i de här lägena. Jag klarar mig, men jag har verkligen förståelse och sympati med de som fajtas. Hur man ska kunna gå från 100 procent sjukskriven till att vara 100 procent arbetsför över en natt, det förstår jag inte. Jag har varit väldigt besviken och frågande till hur allt det här fungerar. Alla mina läkare har kunnat intyga hur det ligger till, säger hon.

Livet som mamma: ”Är skitnice”

För åtta månader sedan blev Lotta Schelin mamma för första gången till sonen Kalle.

Just nu jobbar hon inte över huvudtaget – utan tillbringar all tid åt just mammalivet.

– En del jobb har blivit inställda på grund av coronan, så just nu är det ganska mycket lugnare. Jag har varvat mammaledighet med jobb den senaste månaderna. Det kanske låter klyschigt men det har varit skitnice att få vara mycket med honom och följa hans utveckling.