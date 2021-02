”Vi är inte samspelta – det kan vi konstatera”

IFK Göteborg blev stundtals utspelade i andra halvlek mot Degerfors, men kom igen starkt i slutet och hämtade upp 0–2 till 2–2 på Valhalla IP.

– Vi får en mycket bättre start i dag än senast. Aggressivt och bra, men det är en träningsmatch och vi går runt på många spelare. Det lyser i genom i vissa delar där vi vi blir lite frågande i vem som ska göra vad. I fotboll har man inte råd med det, framför allt inte när man möter ett bra lag som Degerfors, som är mer samspelt. Det var bra att se vilka delar som fungerade och varför och vilka delar som inte gjorde det, säger Roland Nilsson.

”Kan inte peta med fötterna i duellerna”

På pluskontot finns spelarnas attityd. Debutanten Gustaf Norlin reducerade och inhopparen Rasmus Wikström kvitterade på nick.

– Det som var bra var att vi fullföljde hela vägen in och inte var nöjda på något sätt. Vi gör lite byten och de killarna som kommer in kör på utav helsike. Vi gör två bra mål tack vare att vi jobbar hela vägen in. Det är den attityden vi måste ha framöver. Ska vi vinna matcher kommer det att kosta, säger ”Rolle”.

Det finns framför allt en sak som IFK Göteborgs tränare vill förbättra och det är inget komplicerat moment i sporten fotboll.

– Vi kan inte gå in och peta med fötterna i duellerna för då får vi kontringar emot oss. Vi har en del att titta på och analysera.

Robin Söder och Tobias Sana i tisdagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Degerfors. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Nu går vi in i nästa fas”

På lördag väntar Helsingborg borta i den sista träningsmatchen innan allvaret börjar. Lördagen den 20 februari möter Blåvitt Sandviken borta i Svenska cupen. Det innebär att det är dags att börja fundera på en tävlingsstartelva.

– Nu går vi ju in i nästa fas och det är klart att vi måste titta på hur samspelet har fungerat mellan spelarna. Mot Helsingborg måste vi sätta ihop alla grejer på ett bättre sätt, säger Roland Nilsson, som i alla fall kan glädjas åt att Gustaf Norlin prickade rätt i sin första match.

– Han gör det helt okej. Det är alltid nervöst att komma in och man ska ta till sig sättet vi spelar på. Det är lättare att göra det på en träning, för när det är match och press är det lätt att börja tänka i gamla banor.

