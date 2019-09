Min sista säsong var ett långt, och stundtals ganska smärtsamt avsked. Jag skadade mig och gick in och ut ur laget. Kroppen började säga ifrån även när jag var skadefri. Jag som har levt på min snabbhet såg de yngre blåsa förbi och jag tappade tajmingen. Året innan hade jag bidragit och presterat, under 2018 klev andra spelare fram. Media verkade också tycka att min tid var ute. När jag opererade mig för en knäskada i juni spreds nyheten att min karriär var över, utan att jag ens hade uttalat mig. Min tanke var då att återkomma i spel eller rehab. Så länge jag stod under kontrakt tänkte jag ge mitt allt för att hjälpa klubben som var under press.

Ett led i det var att jag erbjöd mig att halvera min lön under resten av kontraktstiden för att klubben skulle kunna värva in en anfallare. Någon som kunde ersätta mig när jag var skadad.