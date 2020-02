Edi Sylisufaj spelade inte ens från start i träningsmötet med lokalkonkurrenten Varberg. Men han fick komma in efter drygt 20 minuter när Anton Wede kastade in handduken. Anfallaren hann göra två mål före paus – Tobias Karlsson hade gjort 1-0 tidigt – och i andra halvlek prickade han även in 4-1, vilket blev slutresultatet.

– Det rann bara på. Som anfallare är det alltid kul och viktigt att göra mål. Det känns jävligt bra, säger Edi Sylisufaj, som debuterade i allsvenskan redan som 16-åring.

I mars fyller han 20.

– Det har varit lite in och ut i laget för min del, men nu känns det som att det går bra. Jag behöver fortfarande förbättra snabbheten och... allt, egentligen.

”Måste få helheten att funka”

Tränaren Hasse Eklund:

– Edi var på hugget i dag. Han är en riktigt bra avslutare, den bäste vi har, en boxspelare. Men han har varit ung och lovande ganska länge nu. Nu är det upp till bevis. Han måste få helheten att funka i 90 minuter. Innan han kommer till avslut är det ett annat spel som ska göras. Presspel, djupledsspel...

Edi Sylisufaj håller med sin tränare.

– Ja, han har rätt, det känns som att det är upp till bevis för mig den här säsongen.

Det var högt tempo i derbyt och Varberg pressade Falkenberg bra stundtals, inte minst på fasta situationer.

– Men vi lyckades vara effektiva och jag är nöjd med försvarsspelet. Det var en bra genomkörare för oss mot allsvenskt motstånd. Samtidigt gjorde vi fyra mål framåt, klart jag är nöjd, säger Hasse Eklund.