Tashreeq Matthews lånades in av Helsingborgs IF från tyska giganten Borussia Dortmund under förra säsongen. Efter att avtalet gick ut stod det klart att det inte skulle bli någon förlängning, varpå Matthews reste tillbaka till Tyskland.

Nu är han tillbaka i Sverige och allsvenskan, men i en klubb och stad några mil norrut.

Enligt uppgifter till Fotbolldirekt är sydafrikanen klar för Varbergs Bois under de kommande två säsongerna.

Erfarenhet från Holland

Innan ankomsten till Helsingborg var Matthews utlånad till holländska Utrecht, där det blev fyra matcher i klubbens reservlag innan flytten gick vidare till Skåne.

Allsvenska nykomlingen Varberg, som tappat bland andra Robin Book till Örebro SK, Tobias Carlsson till Häcken och Nahom Girmai Netabay till Sirius, plockar in sydafrikanen Matthews för att etablera sig i allsvenskan.

