Uppgifter: Hamsik i samtal med ny klubb

Det har gått några månader sen SportExpressen avslöjade en av de största, om inte den största, allsvenska transferbomben någonsin.

Marek Hamsik var klar för IFK Göteborg.

Den slovakiske världsartisten hade inte spelat match på länge i och med att den kinesiska ligan var nedstängd och mittfältaren var i desperat behov av speltid inför sommarens EM-slutspel. Han skrev på ett kontrakt fram till den 30 augusti 2021.

Men IFK Göteborg räknar inte med att Hamsik återvänder till allsvenskan efter EM och det spekuleras vilt i var den forne Napoli-ikonen ska flytta härnäst. Till Turkiet, verkar det som.

Hamsik kräver 25 miljoner om året

Enligt silly season-journalisten Gianluca Di Marzio har turkiska Trabzonspor, fyra i ligan förra säsongen bakom Istanbultrion, kontaktat Hamsik. Och enligt Nicolo Schira har parterna kommit längre än så.

Han skriver på Twitter att Trabzonspor har erbjudit Hamsik ett tvåårskontrakt värt drygt 15 miljoner kronor per år, detta exklusive bonusar. Schira skriver dock att Hamsik kräver mer i lön, närmare 25 miljoner kronor per år plus en sign-on-bonus.

Trabzonspor storsatsar inför kommande säsong och har redan gjort klart med de tidigare Roma-spelarna Bruno Peres och Gervinho.