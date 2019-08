Efter en tyngre period under sommaren har Elfsborg återhämtat sig och har nu två raka segrar i allsvenskan, efter segern mot Sundsvall med 2-1 senast.

Nu ser Elfsborg även ut att förstärka sin trupp ytterligare.

Borås Tidning rapporterar att Elfsborg gjort klart med en ny värvning – två veckor efter att transferfönstret har stängt.

Det är den kenyanske landslagsbacken Josep Stanley Okumu, 22, som uppges vara klar för Boråslaget. Elfsborg ska alltså ha hunnit genomföra övergången innan transferfönstret stängde, men det saknas visum och arbetstillstånd innan kenyanen är klar för spel, skriver BT.

Spelar i USA

– Det är något jag inte har några kommentarer till. Det är som alltid, vi kommunicerar när vi har någonting att berätta, säger klubbchefen Stefan Andreasson till tidningen.

22-åringen spelar för närvarande i Real Monarchs i USA, farmarlag till MLS-klubben Real Salt Lake. I somras spelade han även i de Afrikanska Mästerskapen för Kenya. Enligt uppgifter till Borås Tidning har Elfsborg haft koll på backen sedan tidig sommar och alltså ha slagit till nu under sommaren.

Elfsborg har varit aktiva under transferfönstret. Joseph Stanley Okumu blir lagets fjärde värvning under sommartransferfönstret, om det nu visar sig stämma.

Rasmus Alm, Sivert Heltne Nilsen och Alex Portillo värvades in under sommaren. Samtidigt som Pawel Cibicki, Kevin Kabran, Jesper Manns och Joakim Nilsson lämnat klubben under sommaren.