IFK Göteborg och Gais hade inte spelat en match mot varandra på sju år inför måndagskvällens derbymöte i Svenska cupen. Efter en intensiv första halvlek, som innehöll det mesta utom mål, tvingades domaren Glenn Nyberg bryta matchen direkt i den andra.

– Oj, oj, oj vad det kommer in raketer, säger kommentatorn Patrik Westberg i C More.

Detta efter att Blåvitts klack tänt diverse bengaler samt avfyrat fyrverkerier och knallskott in på planen. Samtliga spelare beordrades av planen och Gais målvakt Marko Johansson var sist av alla.

Göteborgsderbyt avbrutet efter pyroteknik

20-åringen höll sig för örat då han lämnade Bravida-mattan, men det är oklart huruvida han skadats av ett knallskott eller inte.

– Det där är ju den tråkigaste bilden. Marko Johansson som går och tar sig för höger öra. Det var nåt knallskott och det är bara att hoppas att det gick bra för Johansson, med hörsel och annat, säger Patrik Westberg.

Han fortsätter:

– Det blir ett avbrott i spelet. Inga tveksamheter från domare Nyberg som tog in båda lagen omedelbart.

20 minuter senare kom besked från matcharrangören – och publiken svarade med kraftiga burop.

– Det har nu gått 20 minuter och samtalen pågår fortfarande. Vi ber om tålamod och återkommer, säger speakern.

Efter 40 minuters avbrott kom ny, knapphändig information från speakern.

– Får jag be om största möjliga tystnad. Om cirka fem-sex minuter kommer vi att få ett besked.

Stängde in sig i möte – i en timme

Matchdelegaten stängde in sig i ett mötesrum tillsammans med domarteamet, klubbarna och polisen för att diskutera huruvida matchen skulle återupptas eller inte.

Efter en timme hade de fortfarande inte kommit ut från mötesrummet.

– Det här är ett ovanligt långt uppehåll. Sikten har varit i speldugligt skick länge, det finns ingen rök. Om det är så att en spelare, ledare eller funktionär är skadad är det troligt att man bryter matchen, säger Patrik Westberg och fortsätter:

– Många är väldigt arga, ledsna och besvikna. Det finns familjer som lämnar arenan, det blev inte alls så som de hade tänkt sig. Det har varit fest med utsåld arena. Det börjar bli en irriterad stämning.

Niklas Bengtsson, matchdelegat. Foto: C More.

Beskedet: Matchen spelas inte klart i kväll

Tre minuter över nio, drygt en timme efter att den andra halvleken sparkades i gång, kom beskedet.

– Vi har nu fått besked att matchen inte kommer att återupptas. Vi beklagar än en gång att detta har inträffat, men vi kan inte garantera säkerheten, säger speakern.

Gais tränare Bosko Orovic till C More:

– Vår målvakt (Marko Johansson) fick en raket väldigt nära sig, det brusar rätt så mycket i öronen på honom. Han är en tuff kille, men det här ska inte få hända, säger han.

Matchen kommer att återupptas, men inte under måndagskvällen.

– Det handlar om säkerheten för spelarna och jag har full förståelse för det. Det här är tråkigt för svensk fotboll att sånt här händer, det är under all kritik. Båda lagen ville fortsätta, men förbundet tog ett beslut. Det står vi bakom, naturligtvis.

Matchdelegaten Niklas Bengtsson:

– Alla har sett matchen i dag. Vi fick se en halvlek med fotboll – och ett bombardemang i andra halvlek, som troligtvis går till historien som ett av de större vi har sett, säger han.

– Det var ett gemensamt matchmöte och i det här fallet sa vi på mötet att det var en svår ordningsstörning som startade andra halvlek. Det är utskjuten pyro, det eldas på läktarna och det är provocerande plakat. Vi har en målvakt som vägrar ställa sig i det målet igen, vilket jag kan ha förståelse för.

Matchdelegaten: ”Svårt att säga”

– Vi behövde värdera alla förutsättningar. Vi ville spela färdigt matchen, men när de sportsliga förutsättningarna har gått så långt att vi har en skärrad målvakt och vi börjar diskutera om vi ska byta sida på lagen – då kan vi inte spela vidare. Matchen ska spelas färdigt i morgon utan publik.

– Vi har som intention att matcherna ska avgöras på en fotbollsplan och inte vid ett skrivbord. Vi försökte med en garanti där IFK försökte få sin SLO att få klacken att sluta elda – men då fortsatte man ändå att elda. Det är ett oerhört tufft och tråkigt beslut att behöva ta för alla inblandade.

Vad kan det bli för bestraffning?

– Det här är Svenska cupen, så det är SvFF:s fråga. Det är svårt att säga vad det kan bli för konsekvenser, men det var ett enigt matchmöte som valde att pausa matchen.