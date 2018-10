Dalkurd fick en blytung första halvlek när man tog emot Häcken hemma under lördagseftermiddagen.

Det dröjde inte ens fem minuter innan Mervan Celik fick in 1-0 – en ledning som utökades till det dubbla efter en jättemiss av Dalkurds försvar i den 23:e minuten.

Robin Tranberg skulle spela hem till Stefan Van Der Lei, men bollen blev för hög och målvakten fick springa ut. Han hann dock inte fram, och Alexander Jeremejeff kunde enkelt slå in 2-0.

I halvtid ledde gästerna med 3-0, efter att Viktor Lundberg nickat in ytterligare ett mål på hörna.

Markus Thorbjörnsson hade svårt att hitta något positivt efter de första 45 minuterna.

– Det är bedrövligt dåligt. Vi kan inte släppa in såna på mål den här nivån, säger han till C More.

Häcken besegrade Dalkurd

Efter 63 minuter blev Häcken bjudna på en chans till, efter att Jeremejeff knuffats till marken av Thorbjörnsson i straffområdet.

Jeremejeff tog själv hand om straffen, och kunde kallt slå in sitt andra mål för dagen.

Kevin Yakob kunde sedan sätta punkt för matchen när han satte 5-0 med fem minuter kvar av matchen.

På plats för att se krossen var 202 personer. Det är den näst lägsta siffran någonsin, och den lägsta noteringen i allsvenskan sedan 1967.

– Jag kan räkna publiksiffran om du vill, säger Andreas Alm till kommentatorn Daniel Kristiansson i C More.

Alm menade att det handlar om att hantera förutsättningarna.

– Vi har Hammarby borta om en vecka så det är klart det är en annan match. Det är utmaningen som fotbollsspelare. Ena veckan möter vi Östersund som är nära oss i tabellen, andra veckan är det Dalkurd som är där nere och krigar. Publiken är en annan förutsättning. Det handlar om att klara av dem, fortsätter Alm.