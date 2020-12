I mars 2019 slog den totalrenoverade restaurangen i Svingeln upp portarna.

Ambitionen var att bli ett högkvalitativt alternativ till de vanliga sportbarerna och fokus har legat på vällagad husmanskost.

– Jag känner att det saknas bra alternativ till de vanliga sportbarerna. När man går ut för att kolla en match finns det nästan bara samma burgare, pommes och barbequesås att välja på oavsett var man hamnar. Därför är det kul att tillföra något annat i staden. Vi är inte en sportbar, vi är en restaurang där man kan se på sport – men också en plats där det bara är trevligt att träffas, äta, dricka och hänga, sa Tobias Hysén när konceptet lanserades.

Hysén har själv synts till bakom bardisken på restaurangen. Foto: PRIVAT

”En plats vi är stolta över”

Den förre IFK Göteborg-anfallaren har ägt restaurang Olivedal tillsammans med en handfull personer med blåvit koppling och har själv synts bakom bardisken på stället.

Men redan efter ett knappt år lades restaurangen förra vintern ut till försäljning. Prislappen: 4,9 miljoner kronor. Förhoppningen var att hitta en ny krögare som ville fortsätta driva restaurangen på den inslagna vägen.

– Olivedal har överträffat alla våra förväntningar. Det har varit så himla roligt att få skapa den här platsen. Nu ska vi hitta någon eller några med passionen för idrotten som vill driva det vidare. Vi kommer inte släppa till första bästa. Vi har skapat en plats som vi är stolta över, sa Tobias Hysén då.

Restaurang Olivedal. Foto: PRIVAT

Lämnat in en konkursansökan

Sedan dess har en del hänt.

I somras försattes ägarbolaget bakom restaurang Olivedal i rekonstruktion. Resturangen är såld och nu har ägarna, däribland Tobias Hysén, lämnat in en konkursansökan till Göteborgs tingsrätt.

– 2019 var ett bra år. Men vi försökte ändå sälja restaurangen för att vi inte hade den tid som behövs för att driva den, berättar delägaren Patrik Glimberg.

Men restaurangen såldes inte – i stället drog corona in och drabbade restaurangbranschen hårt.

– Fredagskassorna sjönk från 50 000 kronor till 4 000 – vi var extremt konkurshotade. Men ungefär samtidigt kom det in en kille som var intresserad av att driva restaurangen vidare i samma anda med samma personal. Då beslutade vi att hålla i gång den, säger Glimberg.

Patrik Glimberg, som driver podcasten BBpodd på GT.se, har varit en av delägarna bakom restaurangen. Foto: ANDERS YLANDER Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Var som att kasta in pengar i en brasa”

Först den 1 november var köpet klart.

En månad senare registrerades moderbolagets konkursansökan hos tingsrätten.

– Vi pumpade in mer och mer pengar. Det var som att kasta in pengar i en brasa. Vi har lagt mellan tre och fyra miljoner kronor personligen. Men genom att göra det och hålla restaurangen öppen fick vi in en del av de pengar vi var skyldiga, säger Patrik Glimberg.

Men nu är restaurangen såld och moderbolaget har ingen verksamhet.

– Målet var rekonstruktion, men i och med att restaurangen i stället såldes så uteslöts det då bolaget saknar verksamhet. Att begära oss i konkurs var därför det enda alternativet, säger Patrik Glimberg., som tillsammans med en annan delägare, Joakim Hanäs, driver podcasten BBpodd på GT.se.

– Det låter väldigt dramatiskt men är egentligen bara en teknikalitet. Detta gjorde att vi med köpeskillingen kunde betala stora delar av våra skulder. Sedan kommer vi också att lämnas med en del personliga skulder, men det är en del av spelet.

GT söker Tobias Hysén för en kommentar.

