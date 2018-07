SVT-profilen: ”Är mycket konflikter och intern kritik”

IFK Göteborg tappar placering efter placering i allsvenskans tabell, och de har radat upp förluster i årets säsong av allsvenskan.

SVT Sports fotbollsexpert Markus Johannesson menar att klubben är i kris, och att spelarna börjar tappa förtroendet för ledningen.

– Det är väldigt mycket konflikter, det är väldigt mycket internkritik och ifrågasättande som är jobbigt att hantera, säger han i Sportnytts sändning under måndagen.

– Sen har man också spelare som är tongivande och lämnar nu, för att man inte tror på vad IFK Göteborg håller på med, fortsätter han.

”Kunnat sluta imorgon”

Under söndagen tappade blåvitt en 2-0-ledning mot Sirius, för att sedan förlora matchen med 3-2 efter ett snöpligt mål på tilläggstid.

Efter matchen var Tobias Hysén bedrövad, och som svar på frågan om han skulle spela nästa år hade han följande att säga:

– Det vettefan. Just nu hade jag kunnat sluta i morgon. Så känns det nu. Efter förra matchen kändes det som att vi var på gång lite, fick lite jävlar anamma in i laget. Sen kommer en sån här match när inget stämmer, sa Tobias Hysén under söndagen.

Tre spelare har lämnat

Under säsongen har IFK Göteborg haft ett ordentligt manfall. Sebastian Eriksson lämnade blåvitt för grekiska Panetolikos i slutet av juni, då handlade det enligt uppgift om att han ville passa på och ta chansen till spel i Europa.

– Givetvis tråkigt att bli av med allt vad ”Sebban” står för. Samtidigt förståeligt att han vill ta chansen ytterligare en gång ute i Europa. Vi hade hoppats kunna förlänga åtminstone en kortare period. Nu blir det inte så och vi kan bara önska honom lycka till, sa IFK Göteborgs sportchef Mats Gren då.

Även 22-årige anfallaren Gustav Engvall lämnade klubben i juni när han gick till Belgiska Mechelen. Senast var det Mix Diskerud som var på lån från först New York City FC och senare Manchester City, som lämnade för Ulsan Hyundai i Sydkorea.

