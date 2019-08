Succéspelaren är klar för Hammarby

Gustav Ludwigson har öst in mål och assist för Örgryte i superettan den här säsongen.

Det har lett till att flera klubbar varit och ryckt i honom.

Nu står det klart att anfallaren också lämnar klubben för spel i Hammarby nästa säsong, som köper loss Ludwigson för drygt en halv miljon kronor.

Klart: Anfallaren köps loss av Hammarby

Övergången kommer att verkställas 1 januari 2020, och 25-åringen kommer således att spela kvar i Öis resterande del av säsongen.

– Gustav är en spelare vi följt på nära håll under en lång tid genom vårat scoutingteam. Han kom relativt sent i in Elitfotbollen och har haft en anmärkningsvärd utveckling de senaste två åren i Superettan – inte minst under den här våren. Han är en rörlig och hårt arbetande spelare som kan spela på alla de fyra offensiva positionerna och kommer passa utmärkt in i framtidens Hammarby, säger sportchefen Jesper Jansson till klubbens hemsida.

Ludwigson har svarat för nio mål och fem assist i superettan den här säsongen.

Ett facit som gör att han leder den interna poängligan i Öis i överlägsen stil.

– Både vår och Örgrytes utgångspunkt har hela tiden varit att utvecklingskurvan ska fortsätta i Öis under hösten och det känns oerhört bra att vi i Hammarby kommit till den position att vi kan vara så här pass tidigt ute med att planera vår framtid, säger Jansson.

Örgryte ligger för närvarande på en fjärdeplats i superettan, med en poäng upp till IK Brage på den allsvenska kvalplatsen.

