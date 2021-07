Succéinhoppet – blev matchhjälte för Häcken

Mötet mellan IFK Norrköping och BK Häcken startade utan dubbla skyttekungar på planen. Norrköpings Samuel Adegbenro och Häckens Alexander Jeremejeff inledde mötet på bänken.

Det var också en tillknäppt tillställning i den första halvleken.

När målen inte kom agerade Norrköping-tränaren Rikard Norling. I halvtid gick Maic Sema ut och in kom Samuel Adegbenro.

Fem minuter in i den andra halvleken åkte Norrköping på ett bakslag när Alexander Fransson tvingades kliva av skadad.

Irandust med succéinhopp

Även Häcken plockade in sin skyttekung, Alexander Jeremejeff, i ett försök att göra matchens första mål.

Men det var inte han som skulle bli hjälte.

I den 67:e minuten kom Daleho Irandust in, fyra minuter senare kunde han elegant vika in från högerkanten och placera in matchens enda mål.

Irandust har haft en skadefylld säsong och dagens inhopp var 23-åringens andra för säsongen.

– Det är extremt kul. Jag har längtat efter det här, förra comebacken räknar jag inte ens.

– Det har varit en lång tid ifrån fotbollen. Det här är allt för mig.

I den 92:a minuten visades Martin Olssons ut efter två snabba gula kort. Olsson satte in en armbåge i Abdulrazaq som kom med hög fart och efterspelet blev rejält irriterat.

– Det är lite av en hockeytackling från Martin Olsson, säger kommentatorn Marcus Sjöman i Discovery plus.

Mötet slutade 1-0 och är BK Häckens tredje raka seger under nye tränaren Per-Mathias Högmo.