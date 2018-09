På onsdagskvällens medlemsmöte berättade IFK Göteborg att man sjösatt ett nytt riskkapitalbolag. Men klubbledningen ville inte avslöja vilka som investerat, hur mycket pengar det handlar om eller hur upplägget ser ut.

– Vi har valt att inte kommunicera en siffra, vi säger att vi har tagit in externt kapital. Sedan kommer det synas i årsredovisningar framöver. Några av årets värvningar som vi tror på långsiktigt har möjliggjorts tack vare det här externa kapitalet. Vissa av de spelarna hade inte kunnat komma om det inte hade varit på plats, sa kassören Jakob Andreasson till GP.

Nils Wiberg är via sitt bolag Prioritet Finans klubbens stjärnsponsor och pumpar årligen in ett antal miljoner i föreningen. Men han tackade nej till att vara med i det nystartade riskkapitalbolag, som går under namnet IFK GBG Transferintressenter AB.

– Jag tycker inte att man ska tjäna pengar på IFK Göteborg. Jag fick en chock när jag förstod att de behövde mer pengar, att det inte räckte med pengarna från Pontus-affären. Det är därför jag reagerar som jag gör, jag är orolig över ekonomin. Blåvitt har så många supportar och måste någon jäkla gång bli självförsörjande, säger Wiberg, och syftar på försäljningen av Pontus Dahlberg till Watford för omkring 35 miljoner kronor före omkostnader.

Pontus Dahlberg är en av Blåvitts dyraste försäljningar någonsin, kanske den dyraste beroende på hur man räknar. Foto: THOMAS JOHANSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Jag är rädd om klubben”

Wiberg tycker att kommunikationen kring frågan är under all kritik. IFK Göteborg har vid flera tillfällen sagt att klubben ska bli mer öppen och mer transparent, men nu är det alltså locket på.

– De som har lagt in pengar gör ju det för att få avkastning, men borde inte medlemmarna få reda på vad som är intecknat, vad ingår i det här? Det får inte vara sådant här hemlighetsmakeri! Vad har man pantsatt? Det kanske är en bra grej, men presentera det då! Vad har ni lämnat ifrån er för att få pengar? Är det nuvarande spelartrupp eller den kommande? Jag vill veta mer och är rädd om klubben.

”Tänkte hålla käften”

Nils Wiberg brukar vara frispråkig och brinner för IFK Göteborg, men har under 2018 – också känt som tålamodets år under nye tränaren Poya Asbaghis ledning – valt att hålla en låg profil.

– Jag tänkte hålla käften, men nu blev jag så ledsen när jag såg detta. Ett riskkapitalbolag är ju en gammal relik från 80- och 90-talet. Vilka andra klubbar använder sig av det i dag? Jag tycker att det är tiggeri. Varför kan inte Blåvitt tjäna egna pengar? De har ju alla förutsättningar. Man ska inte behöva sälja Kamratgården och hålla på med riskkapitalbolag, det är inte värdigt IFK Göteborg som är det finaste varumärket i Sverige. Det är för låg nivå på gänget som jobbar där. Sträck på er och inse vad ni är för något!

I åtta år har Nils Wiberg sponsrat IFK Göteborg och ännu har det inte blivit någon klassisk SM-guldsmiddag.

– Jag har inte fått käka pyttipanna en enda gång. En storklubb som IFK Göteborg borde väl vinna någon gång på den tiden.

Tänker fortsätta sponsra

Han har dock inga planer på att hoppa av som sponsor.

– Verkligen inte. Men klubben måste bli bättre på att ta hand om sina sponsorer och samtidigt ta ordentligt betalt för spelarna som lämnar. Sportchefen måste vara en jäkla affärsman i dag, han måste kunna hitta talanger och sedan sälja dem dyrt, då behöver man inget riskkapitalbolag.

Wiberg fortsätter:

– Utveckla akademin, träna upp killarna, spela bra fotboll och locka tillbaka folk till Gamla Ullevi. Det kan bli hur bra som helst om det finns en affärsman som kan vidareutveckla detta. Men om Blåvitt får fram en kille som säljs för 50 miljoner, hur mycket ska investerarna ha då? Det vill man veta från Blåvitt. Besvikelsen är stor nu.

Nye klubbdirektören Max Markusson. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Men Wiberg är positivt inställd till nya klubbdirektören Max Markusson som tillträdde i somras.

– Jag har hört mig för och han får bra vitsord. Jag hoppas på honom. IFK Göteborg måste bli ett topplag igen.

