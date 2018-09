Calle Starfelt, ny för i år från Brommapojkarna, har varit på plan varje minut av Blåvitts matcher i allsvenskan.

19 gånger 90 minuter. Plus tillägg.

Aldrig utbytt. Aldrig avstängd.

Han har jublat åt 26 mål framåt, deppat när 31 mål har ramlat in bakåt.

Men ingen gång har han synts så ursinnig som när han försökte slå hål i konstgräsmattan efter att Blåvitt senast tappade 1–0 till 1–2-förlust på tilläggstid mot Norrköping.

Hjälpte det att banka i gräset?

– Nja, det vet jag inte. Men jag var så frustrerad. Båda käftsmällarna mot Sirius fanns i minnet och så tappade vi på övertid igen. Jag var frustrerad i stunden, men dagen efter släppte jag det och gick vidare, säger Calle Starfelt.

Hans lag var på uppgång efter stabila 2–1-segern hemma mot Östersund.

De hade kommit över dubbla 2–3-förlusterna mot Sirius, såg efter 89 spelade minuter ut att plocka tre färska pinnar mot topplaget Norrköping.

Och så blev det istället knästående och ett vilt bankande efter slutsignalen.

– Vi har gjort bra prestationer i flera matcher. Men det är den där sista biten att stänga matcherna som vi har haft problem med, när motståndarna fått i gång en slutforcering, säger han.

Vad är det som ni inte klarat?

– Mot Sirius släppte vi fasta situationer, det har vi gjort bättre. Men när Norrköping skickade upp en tung mittback och fick upp många spelare runt vår backlinje klarade vi inte det, säger Starfelt. Men nu har vi haft ett bra snack, har bättre beredskap när motståndarna gör så nästa gång.

Norrköping är ett topplag. Dagens motståndare Dalkurd ligger i botten. Blåvitt vann förra mötet med 1–0.

– De är lite mer cyniska än under vårsäsongen, har fått in lite andra spelartyper. Nu är det ett ganska tungt lag att möta. Men vi har gjort bra prestationer och går in till matchen med bra självförtroende, säger Calle Starfelt.