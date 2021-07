Stahre: ”Klart att det är extremt surt”

En straffmiss av Tobias Sana, ett Johan Larsson-mål och en jättemiss från Blåvitt i slutminuterna.

Det var rubrikerna när IFK Göteborg förlorade med 0–1 mot Elfsborg under måndagen.

Mikael Stahre, 46 år dagen till ära, summerade sina intryck efteråt:

– Det är en jämn fotbollsmatch, men sen finns det som vanligt olika skikt i matchen när något lag är bättre än det andra. Jag tycker att vi är lite bättre i första halvlek och vi skapar den bästa målchansen man kan få i fotboll, det vill säga en straffspark.

– I andra halvlek tycker jag att de får driva fram med boll och komma in i straffområdet. Vi är under problem och har tankar på att ändra ”shape” på laget. När de gör sitt mål efter en hörna så står en spelare redo att komma in för oss för att byta form på laget. Men bollen studsar rätt för Elfsborg och Johan Larsson trycker in den. Sedan har vi en bra slutforcering och är nära att göra mål, vilket så klart hade gett oss en boost – men vi ville ha tre poäng, inte en.

Vad skulle du byta till för formation?

– Inte fyrbackslinje.

”Klart godkänd insats av Yahya”

Calle Johansson och Yahya Kalley gjorde båda sin första match från start för IFK Göteborg i årets allsvenska.

– Elfsborg har en stark högersida och det kanske inte hade varit helt otänkbart att vi skulle få ett tryck mot oss där till en början. Jag tycker att Yahya klarade det bra. Elfsborg är skickliga och jobbar hårt också, men jag tycker han gjorde en klart godkänd insats för IFK Göteborg.

– Jag tycker att Calle och Bjärsmyr gjorde det bra. Frick är en hårt arbetande spelare, han kommer in framför och skaver hela tiden och har en extrem frenesi. Jag tycker att Bjärsa och Calle gjorde det bra där, så jag har inget att anmärka på.