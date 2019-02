Göteborgsderbyt i Svenska cupen mellan IFK Göteborg och Gais på Bravida arena i måndags avbröts bara några sekunder in i andra halvlek sedan hundratals fyrverkerier skjutits in på planen från Blåvitt-klacken.

Det många alltjämt frågar sig är hur det är möjligt att ta med sig raketer – ”nyårstårtor” – in på en arena inför en så kallad högriskmatch.

Klart är att de flera hundra fyrverkeripjäserna inte smugglades in via publikentréerna.

– Det här var inget som togs in genom säkerhetskontrollen utan det var noga planerat sedan innan. Sett till planeringen och utförandet var det planlagt väldigt bra. Vi blev överraskade så till vida att vi alltid gör vårt yttersta för att det inte ska hända, sa Blåvitts klubbdirektör Max Markusson på en presskonferens dagen efter matchen.

Presskonferensen med Blåvitts lagkapten Sebastian Ohlsson, klubbdirektör Max Markusson och Mats Engström dagen efter matchen. Foto: HENRIK JANSSON IFK Göteborgs klubbdirektör Max Markusson. Foto: HENRIK JANSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

GT har tidigare berättat att pyrotekniken togs in på arenan långt före matchstart.

Tomas Fredlund, ordförande i Lundby IF, förklarar att allt tyder på att det är deras förråd som raketskjutarna använt som gömma.

– Det verkar så ja, säger Tomas Fredlund.

”Man blir förbannad”

Föreningen använder utrymmet till att förvara bollar och material, som används av seniorlaget och av deras omkring 350 barn och ungdomar.

Förrådet låses med ett hänglås med kod.

– Jag har pratat med tränaren som var där sist och det var absolut låst på söndagskvällen, men efter det har man inte hittat låset, säger Tomas Fredlund.

– Man blir bara förbannad.

Personerna som sköt raketerna var maskerade med huvor och luvor. Enligt vad GT erfar var deras plan från början att rikta raketerna upp mot himlen och starta ett fyrverkeri inför andra halvlek, men taket på Bravida arenas ståplatssektion fick dem att tänka om. I stället avfyrades raketlådorna ut mot planen där alltså spelarna befann sig eftersom den andra halvleken redan hade hunnit börja.

Några av de fyrverkerier som sköts in under derbyt. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

”Hämtade dem på given signal”

Fredrik Carlstedt är utredare vid Göteborgspolisen. Han berättar om händelserna som ägde rum inne på arenan precis innan de många fyrverkerierna smälldes av:

– Teorin är att rakettårtorna har lagerlagts inne på arenan innan matchen och på given signal har man kunnat se att de går och hämtar ut det någonstans på arenan där de har tillträde.

– Det är alltså precis innan man skjuter iväg dem.

Exakt var någonstans på Bravida arena som pyrotekniken förvarats säger han sig inte veta och det är något som utredningen ska ta reda på, men att det var Lundby IF:s förråd som användes är enligt polisen inte alls osannolikt.

– Det här kommer att utredas så långt det bara är möjligt, säger Fredrik Carlstedt.

LÄS MER: Så kunde de ta in raketer på arenan

Ser över rutinerna

IFK Göteborgs säkerhetssamordnare Johan Fridén vill inte kommentera den pågående förundersökningen.

Han säger dock att inte heller Blåvitt exakt vet hur fyrverkierna kunde tas in på arenan, men att de var där långt innan grindarna öppnades inför avspark.

– Händelser som denna är svåra att förutse men det är troligt att vi kommer att utöka våra rutiner även om detta inte är en arena som vi vanligtvis spelar matcher på. Det kommer även att påverka andra klubbar i allsvenskan då detta inte kommer att stanna som ett lokalt problem för just IFK Göteborg, säger Johan Fridén.

Vilka får komma in på arenan innan matchen?

– Detta är en arena som ägs av Got event och används av flera lokala klubbar. Vilka som har behörighet till arenan har de mer information om. Vid match följer vi regelverket som har satts upp gällande när det ska vara stängt på arenan och i detta fall hade vi säkerhetspersonal på plats tidigt under dagen.

Cupderbyt mellan IFK Göteborg och Gais på Bravida arena fick avbrytas bara några sekunder in på andra halvlek. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Ett stort antal brott

Var det rätt att spela matchen på Bravida arena?

– Det är lätt att vara efterklok och Bravida arena hade vi tidigt identifierat som en arena som inte är van att ta emot ett derby i likhet med detta. Men med alla faktorer som skulle kunna spela in så fick vi arbeta utefter de förutsättningar som finns.

Vad händer nu?

– Vi arbetar med att samla ihop material efter matchen som kan kunna komma att användas till utredningen runt händelsen som fick matchen att brytas.

Polisutredningen är ett stort antal brott som det handlar om. Utredaren Fredrik Carlstedt radar upp dem:

Två bengalbränningar från IFK-sidan och två från Gais-klacken.

Raketskjutningen från IFK-supportrarna.

Misstänkt misshandel på Gais-målvakten Marko Johansson efter att en banger smällt precis intill honom och orsakat skador på hörseln.

Brott mot maskeringsförbudet.

Men exakt var allting kommer landa är ännu oklart.

”Dölja gärningar på arenan”

Samtidigt diskuterar polis och åklagare vilka möjligheter det kan finnas att påverka tifoverksamhet på fotbollsläktare i framtiden.

– Det har blivit så tydligt nu att man gång på gång använder sig av tifon för att kunna dölja gärningar inne på arenan. Då pratar vi om väldigt stora flaggor som man drar över sig. Där har supporterpolisen gång på gång sagt att supportrar kliver in, maskerar sig, utför vissa gärningar som bengalbränningar eller skjuta rakteter och sedan kliver in igen under flaggor för att byta kläder och vilseleda, säger Fredrik Carlstedt och fortsätter:

– Vi vill givetvis att det ska vara en rolig och bra läktarkultur, men någonting måste göras när det gäller större tifon. Vi har påbörjat en diskussion kring hur man ska göra för att man inte ska kunna gömma sig på läktaren. Vi har inte kommit till något konkret förslag, men det är väl värt att nämna.

Presskonferensen med Blåvitts lagkapten Sebastian Ohlsson, klubbdirektör Max Markusson och Mats Engström dagen efter matchen. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Tre anhållna för grov misshandel

Det finns ingen som ännu delgivits misstanke för händelserna inne på Bravida arena.

En annan händelse som inträffade i närheten av Bravida arena under derbykvällen var en misstänkt grov misshandel vid Wieselgrensplatsen på Hisingen.

Där sitter tre personer anhållna.

– Det är fotbollsrelaterat. Det finns en tydlig fotbollsanknytning, säger åklagaren Magnus Natt och Dag till Göteborgs-Posten.

Under fredagen kommer Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd offentliggöra sitt beslut om hur derbyt ska sluta.