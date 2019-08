Robin Söder hade gjort sju mål på sex matcher inför IFK Göteborg möte med Kalmar – närapå hundra procent av hela lagets målproduktion.

Och 28-åringens form höll i sig under måndagskvällen. I slutet på den första halvleken tog han sig på egen hand fram till öppet mål och skickade in 1-0.

Och tio minuter in i den andra hade Söder satt sitt andra mål för kvällen när han nickade in 2-0 via stolpen.

Robin Söder med hattrick mot Kalmar

Målet var hans nionde på sju matcher, och det tionde för säsongen – hans bästa allsvenska facit någonsin.

Kort senare spelade han även fram Giorgi Kharashvili till 3-0.

– Det är tydligt att han just nu är på en helt egen nivå, säger kommentatorn Patrik Westberg i C More.

Mot slutet av matchen krönte Söder sin superkväll med ett hattrick, när han gjorde 4-0.

– Bra flow. Svårt att förklara det, jag försöker njuta så mycket det går. Fansen var fantastiska, vi spelade en riktigt bra fotbollsmatch, sa Söder i C More efter matchen.

Reportern Patrik Westberg påminde anfallaren om att publiken sjöng om Söder under stora delar av matchen.

– Jag är lite obekväm med det, medgav Söder.

– Det är ändå lagidrott.

Poya: ”Jag njöt”

IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi:

– Det går inte att vinna med 4-0 mot Kalmar genom att bara ha forwards som presterar. Det måste vara en bra laginsats. De 7 000-8 000 som satt hemma ångrar sig extremt mycket efter den här uppvisningen.

– Jag njöt av att se laget prestera och de individuella prestationerna.

Kalmar FF-tränaren Magnus Pehrsson:

– Jag tycker inte att laget känns nedslaget i paus. Såklart tufft att gå in med 1-0 i baken, men sedan kommer 2-0-målet via en omställning där Aiesh är alldeles för bra. Sedan kommer liknande lägen vid flertal tillfällen där det på en kvart gör 2, 3 och 4-0. I det läget får vi titta oss i spegeln och säga att vi blir för naiva.