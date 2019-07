IFK Göteborg satte en massiv press mot bortamålet omgående. Sargon Abraham, som fick chansen från start då Lasse Vibe går skadad, hade flera heta chanser, men 0–0 stod sig – till den 38:e minuten.

Efter ett fint spel där August Erlingmark och Giorgij Charaisjvili varit delaktiga nådde bollen fram till Robin Söder som kunde sparka in bollen i öppet mål.

– Det var inte det svåraste målet jag har gjort. Ett väldigt snyggt anfall. Annars tycker jag att vi har gjort det bra, sa Robin Söder till C More.

Svårt att skapa chanser

Och precis innan halvtid kom nästa kalldusch för AFC Eskilstuna. Gustav Jarl fick sitt andra gula kort och blev därmed utvisad efter efter en ful tackling.

Ett tufft läge väntade därmed bortalaget under den andra halvleken. IFK Göteborg kontrollerade sin ledning och Eskilstuna, men en spelare mindre på plan, hade det väldigt svårt att skapa chanser.

1–0 stod sig men IFK Göteborg hade chanser till att utöka. Giorgij Charaisjvili tog en djupledslöpning och försökte chippa bollen över AFC-målvkaten, men missade.

Robin Söders mål blev därmed matchens enda och IFK Göteborgs fina säsong fortsätter.

– Jag tycker vi gjorde en solid insats, även om vi hade svårt att hålla tempot uppe under hela matchen. Vi skapade många lägen för att göra ytterligare mål. Det är det sista som saknas, säger Sebastian Eriksson till C More.