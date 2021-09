Slog till med drömträff: ”Har jag aldrig gjort...”

Per Frick slog till två gånger mot Häcken.

BORÅS/STOCKHOLM. Han kallas för ”Frickadona” av Elfsborgs supportrar.

Under måndagskvällen levde Per Frick upp till sitt namn när han cykelsparkade in ett av sina två mål mot Häcken.

Eller?

– Jag sa att jag aldrig har gjort en cykelspark, inte ens på en mjukmatta i en gympahall, säger Frick.