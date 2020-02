IFK Göteborg kom till årets första tävlingsmatch utan seger i de fyra träningsmatcherna.

Supportrarna på Valhalla IP:s läktare var lika segersugna som spelarna själva när Västerås SK ställde upp som motståndare i den första gruppmatchen i svenska cupen.

Det blev ingen längre väntan på det första måljublet.

Kharaishvili snodde bollen

I den tolfte minuten drog IFK-målvakten Giannis Anestis en lång boll från eget straffområde. Bollen gick över huvudet på alla, men Västerås lagkapten Sean Sabetkar var inte uppmärksam på att Giorgi Kharaishvili kom löpande i full fart bakifrån.

Georgiern snodde bollen, fortsatte springa och avslutade med en säker bredsida.

Även vid det andra blåvita målet i den 27:e minuten schabblade Västerås-försvaret.

Söder sköt mål via ben

De hade till synes bollen under kontroll när Alhassan Yusuf anade en dålig mottagning och satte fart. Nigerianen snodde bollen av Kevin Custovic och satte Robin Söder i ett bra läge. Anfallaren tvekade inte, sköt in 2–0.

– Jag träffade en Västerås-spelare på benet så att bollen gick in i andra hörnet, säger Robin Söder till C More.

När Tobias Sana prickade stolpen fyra minuter före halvtidssignalen var det dock ett resultat av ett bra anfall utan misstag från motståndarna.

Andra halvlek var tämligen odramatisk.

De två bästa chanserna hade Tobias Sana, som två gånger sköt med vänstern alldeles utanför stolpen.

Blåvitt kontrollerade händelserna, skapade inte så mycket mer framåt och släppte heller inte till bakåt.

Årets första seger kom alltså i den första tävlingsmatchen.