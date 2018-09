IFK Göteborg har inte vunnit en match i allsvenskan på över en månad. Senaste trepoängaren kom hemma mot Östersund den 20 augusti, och Blåvitt har sjunkit i tabellen.

På måndagen kom nästa smäll. Detta i derbyt mot lokalrivalen Häcken, borta på Bravida arena.

26 minuter in i den första halvleken gav Viktor Lundberg hemmalaget ledningen, efter ett fint passningsarbete Häcken-spelarna emellan. Bara sju minuter senare satte Daleho Irandust dit 2-0.

Och överkörningen fortsatte i den andra halvleken.

Tre minuter in slog Paulinho en låg frispark som tog i muren innan Alexander Jeremejeff skarvade in bollen till 3-0.

Kritiken: ”Det är inte okej"

Erik Edman, den tidigare landslagsmannen och numera expertkommentator för C More, var kritisk till IFK Göteborgs försvarsarbete i samband med målet.

– Det där försvarsspelet är inte okej. Det kommer in en låg boll på första yta, där måste man ha ett tydligare försvarsspel på första främre positionen, säger Edman i C More.

Kort därefter kom också 4-0. Paulinho stegade sig enkelt igenom Blåvitt-försvaret och skickade bollen i stolpen innan Viktor Lundberg kunde trycka in den i mål.

Robin Söder stoppade IFK Göteborgs blödning något när han reducerade till 4-1.

IFK Göteborg ligger nu elva i allsvenskan, två placeringar från kvalplats.

Asbaghi: ”Börjar bli lite tjatigt”

Blåvitts tränare Poya Asbaghi var självkritisk efter matchen.

– Det här är lite signum för vår säsong. En jämn match där vi hamnar i underläge med 0–2 – precis som mot Elfsborg. Det börjar så klart bli lite tjatigt... Vi framstår som väldigt naiva nu. I andra halvlek kom vi ut med energi, men vi får en frispark mot oss och så är det 3–0 direkt. Häcken är alldeles för bra för att göra misstag mot. Det är ett av de absolut tuffaste lagen att ligga under mot.

Finns det något du kan göra för att ni ska framstå som mindre naiva?

– Ja, det är klart. Det är jag som är tränare och som är ansvarig för det. Det är det vi jobbar med varje dag.

– Ibland spelar vi fotboll i defensivt straffområde likadant som vi spelar i offensivt straffområdet.

– Det är en process, en jäkla process tydligen för vi gör fortfarande misstag.

Hur har veckan varit annars?

– En typisk Blåvitt-vecka, det är inget nytt under solen där.

Påverkar det dig?

– Inte ett dugg.

För Häckens del innebar matchen lagets sjätte seger på de sju senaste matcherna. Laget ligger femma i tabellen.

