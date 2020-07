En muskelskada och en haltande formkurva har stört blåvitts offensive kreatör Giorgi Kharaishvili under inledningen av säsongen. Georgiern, som öste in mål under förra säsongen, var ännu mållös inför onsdagens hemmamatch mot jumbon Helsingborg.

Väl där behövde dock 23-åringen inte särskilt lång tid på sig att hitta rätt.

I den elfte matchminuten kunde Kharaishvili, helt frispelad av Sargon Abraham, äntligen placera in sitt första mål för säsongen.

– Sargon gav mig en riktigt bra passning, sen var min förstatouch lite väl lång kanske... Jag trodde nog inte att den skulle gå in.

Hur frustrerande har det varit att inte göra mål?

– Jag har varit väldigt besviken, första målet är alltid viktigt. Nu är jag glad att jag äntligen har fått det. Det är viktigt för alla offensiva spelare att få göra mål och få det att lossna.

Hedrade bortgången landsman

Efter målet firade Giorgi Kharaishvili med att hålla upp en blå tröja med en text på georgiska. Tröjan var en hyllning till en ung georgisk fotbollsspelare som tragiskt gått bort.

– Han hette samma som mig, Giorgi. Han spelade fotboll med min lillebror, de var lagkamrater. Jag gjorde detta för att hedra honom, säger Kharaishvili.

Trots det så viktiga 1–0-målet av Kharaishvili lyckades Blåvitt inte hålla undan och vinna. Istället kunde Helsingborg skicka in en kvitteringsboll i den 92:a minuten och sno med sig en poäng hem till Skåne.

”Kan inte leta ursäkter”

Efteråt var det många besvikna miner i IFK-lägret.

– Det är en väldigt stor besvikelse, det här är en match som vi ska vinna. Det är för dåligt av oss att vi inte lyckas göra fler mål, säger Mattias Bjärsmyr.

Poängtappet innebär att IFK Göteborg nu har spelat ihop nio poäng på allsvenskans åtta första omgångar.

– Det är svårt att säga vart vi står, vi har helt klart saker vi måste förbättra. Vi kan inte hålla på att leta massa ursäkter, det är bara att inse att trepoängarna måste in.

Är du orolig över läget?

– Nej, det skulle jag inte säga att jag är. Det är en speciell säsong och allt går i ett med alla matcher och sen har vi vunnit lite matcher i cupen däremellan... Det blir speciellt.