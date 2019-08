Ett vingklippt Blåvitt kom till start mot Falkenberg med med ett helt nytt mittbackspar.

18-årige Rasmus Wikström gjorde August Erlingmark sällskap i mittlåset.

Men någon vidare allsvensk debut från start blev det inte för 18-årige Wikström.

Redan efter ett par minuter spel tvingades han utgå med en befarad knäskada.

Och då kom också bortalagets ledningsmål. Robin Östlind fick på en jätteträff på volley som tog via Giannis Anestis hand och i stolpen. På returen kunde John Björkengren retfullt enkelt lägga in 1-0 för gästerna.

Chockat Blåvitt fick oavgjort hemma mot Falkenberg

Ett chockartat hemmalag hade svårt att ta sig in i matchen och Falkenberg ställde till stora bekymmer för IFK Göteborg med sin höga press.

I andra halvlek bytte IFK Göteborg in nyförvärvet Hosam Aiesh och Lasse Vibe ersatte Sargon Abraham redan efter 63 minuters spel.

Då kom också utdelningen.

Aiesh fixade fram en hörna som Giorgi Kharaishvili slog på Robin Söders panna.

Bollen höll knapp styrfart men Falkenbergsmålvakten Hampus Nilsson fumlade in 1-1.

– Jag får ta på mig den till hundra procent. Jag missbedömer studsen. Den går vid sidan och jag hinner inte med. Det är surt så in i, för jag tycker vi gör en fantastiskt bra match i dag och skulle haft tre poäng, säger Hampus Nilsson till C More.

Robin Söder har gjort IFK Göteborgs fem senaste mål i allsvenskan, med målsviten som tog sin början mot just Falkenberg 13 juli.

Besviken Poya Asbaghi

IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi:

– Jag är besviken, självklart. Vi spelar hemma och vill alltid gå för tre poäng. Vi hade en redan ganska tung mittbacksuppsättning och när ”Ralle” går sönder tar det bort ganska mycket momentum då vi spelade med en man mindre, säger han.

Balansen blev skev, menar han.

– Balansmässigt blir det inte optimalt. De två sittande mittfältarna från förra matchen (Sebastian Eriksson och August Erlingmark, reds. anm.) spelade mittbackar, en offensiv mittfältare (Tobias Sana, reds. anm.) kommer in som balansspelare. Det syns på balansen i laget att den inte alltid är helt hundra. Vi blixtrar till ibland, men gör det alldeles för sällan, summerar Asbaghi.