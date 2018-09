Räddar poängen i kaotiska matchen

De forna stormakterna i väst har haft blytunga säsonger i allsvenskan.

IFK Göteborg placerat på elfte plats i tabellen tog emot boråsarna Elfsborg på Gamla Ullevi i Göteborg.

På den blöta gräsmattan inledde hemmalaget bäst och Patrik Karlsson Lagemyr fick ett jätteläge att ge hemmalaget ledningen, men skottet täcktes över Elfsborgs mål.

I stället fick bortalaget jubla. Efter slarvigt försvarsspel vände Chinedu Obasi på en femöring och klappade in ledningsmålet bakom Erik Dahlin.

Tvåan kom kort därefter. Efter ett slarvigt uppspel från André Calisir tråcklade sig Per Frick igenom och chippade in bollen bakom Erik Dahlin.

IFK Göteborg hämtade ikapp

IFK Göteborg såg knäckta ut och Elfsborg kunde spela på resultat.

Då byttes Amin Affane in och låg bakom IFK Göteborgs uppryckning. En frispark ledde fram till Carl Starfelt på bortre stolpen, skarvningen gick fram till Robin Söder som kunde göra sitt första mål sedan återkomsten i IFK-tröjan.

Slutet blev sedan infekterat. Efter en duell mellan Robin Söder och Jon Jönsson markerade den sistnämnde med en skalle mot Söder som föll i gräset.

Efter lång överläggning fick bägge spelarna var sin varning.

Amin Affane revs sedan ner utanför straffområdet, föll in i densamma och Mohammed Al-Hakim pekade på straffpunkten. Efter vilda protester i Elfsborgslägret kunde Giorgi Kharaishvili sedan rulla in kvitteringen fram till 2–2.

En straff Jimmy Thelin hade svårt att acceptera.

– Jag förväntar mig inte en straff där, han springer rätt in i vår spelare utanför straffområdet. Klart man inte förväntar sig straff då, säger han till C More.

– Jag förstår inte varför, men nu är det som det är. Ingen mening att dribbla med det mer utan bara fokusera på Örebro nästa match.

Robin Söder: ”Han söker mig”

IFK Göteborg tryckte sedan på för ett segermål men resultatet stod sig matchen ut och lagen fick dela på poängen.

– Vi ger mer eller mindre bort två mål och ger dem möjlighet att spela precis så som de vill. Men vi trummar på bra i andra halvlek, säger Robin Söder till C More.

Om den uppmärksammade situationen med Jon Jönsson, som han förenades med i en kram efter slutsignal, säger han följande:

– Jag tycker jag står stilla och han söker mig. Men det är kanske lite överdrift av mig också. Det var fair tror jag, säger han.

Elfsborg har nio raka matcher utan seger och har inte besegrat IFK Göteborg på bortaplan sedan 2003.

