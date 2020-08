Det blev en minst sagt händelserik match - och framför allt händelserik inledning - mellan Elfsborg och Sirius.

Tre mål de första sju minuterna gjorde att Sirius ledde med 2-1.

Först placerade Stefano Vecchia in 1-0 efter en soloprestation innan Per Frick stångade sig fram och gjorde 1-1 två minuter senare. Ytterligare två minuter senare kom Sirius tillbaka igen när Vecchia spelade fram Elias Andersson som placerade in ett nytt ledningsmål.

Axel Björnström slog in en retur till 1-3 och bortalaget fick gå till halvtidsvila i tvåmålsledning.

I inledningen av den andra halvleken stod Simon Olsson för årets miss när han sköt i stolpen på öppet mål men reduceringen kom i stället ett par minuter senare.

Elfsborg kvitterade efter två tavlor

Jesper Karlsson hade bollen vid kortlinjen och sköt den mot mål. Trots att Karlsson knappt hade någon vinkel passerade skottet Lukas Jonsson som hade tagit ett par kliv bort från sin första stolpe.

Kvitteringen kom i den 63:e minuten efter ännu ett misstag från Jonsson. En lös boll passerade Sirius mittback Tim Björkström men när den kom fram till Jonsson missade han den. I stället kunde Rasmus Alm lägga in bollen i öppet mål.

– Jag står där den är och det är ganska turligt, säger Elfsborgs Rasmus Alm i Dplay efter matchen.

Resultatet blev 3-3 efter en jämn avslutning av matchen där båda lagen hade chans att avgöra.

Efteråt var det en besviken Lukas Jonsson.

– Man får räcka upp handen till lagkamraterna och be om ursäkt och ta på sig det. Sen gäller det bara att hålla huvudet högt.

”Fake it til you make it”

Vad händer vid 3–3-målet?

– Jag vet inte... Jag ska göra det bättre, absolut. Jag gick in i omklädningsrummet efter matchen och bad om ursäkt men det hjälper ju inget nu. Man känner att man sviker laget, men det är en del av spelet.

Hur går man vidare efter en sån här match?

– Fake it til you make it, det är så man får göra nu. Man får gråta ner sig i kväll och i morgon får det vara nog.

Tränaren Henrik Rydström:

– Det är inte tillräckligt bra. Det var tredje matchen i rad tyvärr. Jag kan inte stå att säga att det är fantastiskt och bra, men samtidigt måste man tillåta att spelarna gör misstag.