Häcken befinner sig i Spanien på träningsläger. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Fjolårets skyttedrottning Stina Blackstenius har lämnat för Arsenal och Pauline Hammarlund är inte aktuell för spel än på ett tag efter korsbandsskadan hon ådrog sig i maj i fjol. Bakom Stine Larsen ser det just nu tunt ut på anfallsfronten för BK Häcken.

Nu bekräftar Robert Vilahamn att klubben jagar förstärkning.

– Det är ju så att vi ska ha in en till spelare – minst. Vi behöver ha in en nia till som konkurrerar med Stine (Larsen). Stine är jättebra på alla sätt och i vissa typer av spel. Sedan skulle vi behöva någon som kompletterar med lite mer snabbhet in bakom och den biten. Vi jobbar lite överallt för att hitta bra alternativ. Det kommer komma in något, säger han.

Vad är det för nivå på spelaren ni letar efter? Landslagsnivå eller någon yngre, lovande?

– Vi kollar på spelare som är bättre än dem vi har, skulle jag säga, och hoppas att vi hittar rätt. Sedan kan det även komma en som är lite långsiktigare då. Mer än så kan jag inte berätta. Om hon är mycket sämre än Stine finns det liksom ingen anledning att ta in en person. Då har vi ändå personer som kan vikariera där. Så det måste vara någon som är på samma nivå och Stine startar i det danska landslaget som är ett av de bästa i världen. Vi måste hitta en som är ungefär lika bra. Stine kan vara tia också. Jag gillar henne jättemycket.

Häckens tränare Robert Vilahamn. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

”Vi kan inte fynda så mycket”

Ett av namnen som var på tapeten var Wolfsburgs Rebecka Blomqvist, men 24-åringen – som tidigare öst in mål i damallsvenskan (då i Göteborg FC) – tycks bli kvar i Tyskland.

Vilahamn berättar vidare:

– Vi låg på Signe Bruun och tänkte: ”Henne kan vi låna hem”. Då lånade Manchester United henne. Sedan tänkte vi att vi kanske kunde få tag i amerikanskan som gick till Lyon … Vi måste inse att det är så många stora lag som har kommit i gång i Europa att vi måste hitta … Agla Maria (Albertsdottir) är landslagsspelare för Island. Vi måste försöka titta på det som inte har gått till de stora ligorna än, men som är tillräckligt bra. Vi kan inte fynda så mycket utan vi måste scouta bra.

Häcken förlorade träningsmatchen mot Brann med 1–2 i Spanien under måndagen.

– Det var en bra match mot bra motstånd. Det var en tuff match med närkamper och fysik, en bra försäsongsmatch. Sen är det alltid tråkigt med torsk, men spelmässigt är jag ganska nöjd, säger Robert Vilahamn och fortsätter:

– Vinner man hade man stått här och pratat om det är så gött att vinna träningsmatcher för att det är så viktigt. Förlorar man ska man stå och säga att det inte spelar någon roll. Man vill ju vinna, men jag rullade och blandade hela elvan båda halvlekarna.