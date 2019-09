Östersund har akut likviditetsbrist och förre ordföranden Daniel Kindberg, som nekar till alla anklagelser, är åtalad för grova ekobrott.

Och sportsligt går det inte direkt bättre. Mot Falkenberg borta kom femte raka förlusten i allsvenskan. Östersund har inte vunnit en seriematch sedan den 14 juli (2-1 mot IFK Norrköping).

Falkenbergs anfallare Kirill Pogrebnyak nickade in 1-0 på hörna efter elva minuter.

Sedan blev det inga fler mål, men chanser saknades inte. Både Hampus Nilsson och gästernas målvakt Aly Keita storspelade och gjorde flera vassa parader.

Bland annat räddade Hampus Nilsson en kanonnick från Tom Pettersson med tio minuter kvar. Och på stopptid fick Simon Kroon en gyllene chans, men då gjorde Nilsson en finfin benparad.

”Pissbilligt mål”

– Vi släpper ett pissbilligt mål, vilket hänt alldeles för ofta och vi får inte in bolljäveln i mål, vilket hänt alldeles för ofta, säger Tom Pettersson till C More.

På frågan om det ändå finns något att bygga vidare på svarar ÖFK-kuggen:

– Nej, inte just nu. Det spelar ingen roll hur vi spelar, poängen ska in och så är det inte just nu. Vi ska inte klappa oss på axeln över någonting i dag heller.

Det är mycket mentalt, sedan är det vårt jobb att få fram positiva bilder och glömma matcherna som varit, men det har vi inte klarat av.

– Det börjar bli skämmigt att stå här igen efter ännu en förlust mot en bottenkollega.

Man känner med supportrarna. All skit som kastas på oss nu... man vill ge tre poäng tillbaka, men vi misslyckas med det. Känns som att man sviker många. Det är jävligt tungt just nu, säger han till C More.

”Livsviktigt för oss”

Tre väldigt viktiga poäng för Falkenberg som slåss för nytt kontrakt. FFF ligger fortfarande kvar på kvalplats, men man knappar in på lag som Helsingborg, Kalmar, Östersund och Sirius.

– Det var livsviktigt för oss. En sexpoängsmatch sa många inför, men vi har väldigt mycket mer att ge. Vi startar alltid bra, men sedan lägger vi över initiativet till motståndarna och det måste vi slipa bort, säger Hampus Nilsson till C More.

Om sin egen insats säger målvakten följande till tv-kanalen:

– Skönt att göra en sådan här match och visa att man kan spela fotboll på hög nivå. Vi ska fortsätta så här nu.