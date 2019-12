Mix öppnar dörren för Blåvitt: ”Redo sitta ner”

Norsk-amerikanen tillhör Manchester City, men har varit utlånad i omgångar. Han spelade i IFK Göteborg under 2017 och lånades även in under våren 2018, hans bästa period i Blåvitt.

Sommaren 2018 skrev han på ett låneavtal med sydkoreanska Ulsan Hyundai. Laget var nyligen ytterst nära att bli ligamästare, men föll på målskillnad i den sista omgången.

– En match jag inte kunde delta i då jag dragit på mig tre gula kort och var avstängd. Det var första avstängningen jag har haft i Sydkorea sedan jag kom hit. Du kan förstå att jag blev dubbelt missnöjd över det. För förra säsongen blev jag skadad och fick följa finalen i F.A. Cupen och fick se mitt lag förlora den finalen också, säger Mix Diskerud i en intervju med GP och fortsätter:

– Bortsett från de två brutala upplevelserna har min tid och klubbens resultat här i Sydkorea varit glädjande och något jag alltid kommer komma ihåg. Det kommer nog ta några veckor för mig att komma över att vi missade titeln. Men jag tar ändå med mig en fantastisk säsong totalt sett för laget och för mig själv.

Diskerud: ”Vet inte vad som händer”

Frågan är var 29-åringen spelar framöver. Kontraktet med Manchester City gäller fram till sommaren 2022, men mittfältaren kommer med största sannolikhet att lånas ut igen. Många blåvita supportrar hoppas att han kommer tillbaka till Göteborg. Något han själv inte är främmande för.

– Ärligt talat vet jag inte vad som händer nu. Men jag är redo att sitta ner och höra vad de har att säga. Jag får nästan meddelanden från IFK-folk på sociala medier varje dag och någon som ber mig att komma tillbaka. Jag måste nog ha gjort något rätt i Göteborg även om jag inte hjälpte klubben att ge några medaljer till fansen medan jag var i klubben, säger han till GP.

Kan bli England

Men det är inte speciellt troligt att skriver på för IFK Göteborg i vinter, enligt GT:s uppgifter. Poya Asbaghis gäng har gott om mittfältare och klubben håller fortfarande hårt i pengarna och undviker helst lån.

I stället är någon klubb i Championship i England en tänkbar destination, enligt GT.s uppgifter.