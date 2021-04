Kritiken efter segern: ”Vi spelar på skitplast”

Det var ett hårt pressat Häcken som tog mesta mästarna Malmö FF under söndagseftermiddag hemma på Bravida arena. Häcken förlorade premiärmatchen mot nykomlingen Halmstad med 1-0, samtidigt som MFF besegrade Hammarby med 3-2.

Toppmatchen inleddes intensivt och det dröjde inte länge innan nollan spräcktes.

Anders Christiansen kom med ett perfekt inlägg till bortre och där dök Anel Ahmedhodzic upp och nickade in ledningsmålet för bortalaget.

Häcken fick in en tidig reducering

MFF, hade stor kontroll över matchbilden, och utökade sin ledning minuter senare. Jonas Knudsen med inlägget och Sören Rieks med avslutet – 2-0.

– Vi är ineffektiva. Första halvtimmen gör vi det bättre jämfört med premiärmatchen. Men vi måste få in en boll, säger Rasmus Lindgren i Discovery+.

– Det är alltid svårt när den kommer från den vinkeln. Vi gör det vi har pratat om innan matchen så det ser bra ut, säger målskytten Sören Rieks.

Och just att få in en boll var det Häcken gjorde. För drygt sju minuter in i den andra halvleken satte 18-årige Bénie Traore reduceringsmålet.

Malmö fullpott efter två matcher

Men trots det tidiga 2-1-målet kom Häcken aldrig riktigt nära en kvittering. I stället var det gästarna Malmö som var nära 3-1. I den 88:e matchminuten serverade Ola Toivonen Anders Christiansen till ett friläge, men den offensive mittfältaren brände grovt och avslutet gick tätt utanför.

2-1 stod sig och innebar att Malmö ångar på i allsvenskan. Skånelaget säkrade andra raka segern och toppar serien med sex poäng efter två spelade omgångar. Desto tyngre är det för Häcken och tränaren Andreas Alm som inkasserar andra raka förlusten och är alltjämt fast i botten av tabellen.

– Det är nästan ingen som vill kolla på tabelläget, säger Andreas Alm.

