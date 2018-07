IFK Göteborg har tappat målvakten Pontus Dahlberg, lagkaptenen Sebastian Eriksson och anfallaren Gustav Engvall.

Målvaktsposten löser man internt i form av Erik Dahlin – men på de andra platserna lyser ersättarna med sin frånvaro.

Efter 1–3-förlusten hemma mot Kalmar FF i den allsvenska omstarten berättar sportchefen Mats Gren om värvningsjakten.

– Det är klart att det kommer in något nytt, säger Gren.

I fredags förklarade tränaren Poya Asbaghi för GT att man söker spelare i centrallinjen, försvarare, mittfältare och anfallare. Mats Gren utvecklar:

– Vi har ju varit på det klara hela tiden att "Sebban" (Sebastian Eriksson), Mix (Diskerud) och Gustav (Engvall) kan försvinna. Alla andra kan vi styra mycket bättre själva. Det är mycket centralt som försvunnit.

”Inte den största plånboken”

Gällande mittfältskuggen Mix Diskerud är framtiden skriven i stjärnorna och det är mycket möjligt att han också lämnar Göteborg under hösten.

– Nä, jag kan inte säga just nu om han lämnar och om han skulle lämna när det blir i sådana fall. Jag har vetat hela tiden att det är en osäkerhet, så vi har hållit koll på centrala mittfältare, en vänsterfotad mittback och en anfallare. Det är det vi har fokus på, säger han.

Hur ser den jakten ut?

– Det är klart att det finns möjligheter, sen är det många saker man ska ta hänsyn till. Tar man in en central mittfältare måste man ha i bakhuvudet hur det ser ut i januari om Gustav (Svensson) kommer tillbaks eller inte. Vi måste sitta och pussla många saker, så det blir rätt även på längre sikt.

Samtidigt är det en svår jakt för IFK Göteborg, som inte sitter på någon särskilt stor pengapåse som man kan spendera.

– Vi har inte haft den största plånboken senaste åren. Visst har vi möjlighet att ta in något, men inte dyra spelare.

Har du råd att tänka så långsiktigt just nu?

– Jag kan inte gå in som sportchef och bara tänka kortsiktigt, men självklart måste vi få in några spelare så vi tar våra poäng nu.

”Handlar om självförtroendet”

I skrivande stund har IFK Göteborg blott tre poäng ner till Brommapojkarna som ligger på den negativa kvalplatsen.

Är du orolig med tanke på tabelläget?

– Det handlar väl mest om självförtroendet just nu. Det är klart att vi måste ha in någonting så spelarna känner att någon duktig spelare kommer in. Men det handlar också om att vinna några matcher och få tillbaka självförtroendet.