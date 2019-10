Det var efter en ungefär en halvtimmes spel mellan IFK Göteborg och Djurgården som backen Nzuzi Toko satte sig ned på planen under en lugnare sekvens i matchen. Toko tog sig för huvudet och undersöktes direkt av läkare. Kongolesen togs tillfälligt till sidlinjen för ytterligare tester, men snart stod det klart att han skulle lämna matchen permanent.

Toko begav sig direkt till omklädningsrummet och ersattes av Emil Holm. I slutet av den första halvleken rapporterade C Mores reporter Olof Lundh om anledningen till att Toko tvingats bryta matchen.

– Han har drabbats av flimmer och har svårt att se. Han ska ha krockat med domaren och fått en smäll under matchen, säger Lundh i C More.

Ställningen var 0-0 efter första halvlek.

Matchen pågår.