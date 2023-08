Tidigt underläge.

Men det såg bra ut i början av matchen för Blåvitt. Sebastian Ohlsson och Emil Salomonsson hade var sin jättechans, där en gick i stolpen och en räddades av Jacob Widell-Zetterström. Även Thomas Santos och Gustaf Norlin testade målvakten. Men som så många gånger förr, fick inte Göteborg in bollen. Laget hade bara gjort 15 mål i allsvenskan på 18 matcher.

Dessutom fick Blåvitt en tung smäll när Sebastian Ohlsson blev skadad – och lämnade planen i tårar redan efter tio minuter av dagens match.

Efter 20 minuter lyckades Noel Milleskog ge Djurgården ledningen med sitt första allsvenska mål för Djurgården. Detta efter att ha nickat in ett inlägg från Rasmus Finndell i mål, en nick som gick via Pontus Dahlberg, ner i stolpen och in i mål.

Profilen förbannad – jagade efter domaren

Blåvitt tappade efter stockholmarnas ledningsmål och det syntes i sekvenser att laget var frustrerat. Efter en situation i offensivt straffområde blev Djurgårdsspelaren Jacob Une Larsson liggande.

Då gick IFK på kontring – en kontring som blev uppstoppad av en avblåsning från domaren. En timing som fick Sebastian Eriksson att plocka upp bollen, löpa i full fart mot domaren och kastade dessutom bort bollen i all frustration.

I Discovery+ var expertkommentatorn Anders Andersson förstående till Erikssons frustration.

”Domaren hade nog inte räknat med att Sebastian Eriksson skulle vinna den bollen”, säger han om situationen.

Gustav Svensson var märkbart frustrerad i pausintervjun med Discovery.

– Vad jag tycker och tänker vill du inte veta, säger han.

Marcus Berg stor hjälte för IFK Göteborg

Nyförvärvet Astrit Selmani kom in för sin debut i sin tredje allsvenska klubb i karriären, efter att ha gjort mål för både Hammarby och Varberg tidigare i allsvenskan, superettan och division 1.

Anfallaren såg pigg ut, men det var inte han som gav Blåvitt en livlina i matchen. Det var nämligen Arbnor Mucolli som med en missil satte 1-1 med mindre än kvarten kvar att spela.

Drygt tio minuter senare blev profilen Marcus Berg målskytt och senare även stor hjälte för Göteborg – med sitt första mål sedan matchen mot Hammarby i maj.

Den tredje segern för säsongen innebär att Göteborg nu har en poäng upp till kvalplatsen, där Degerfors har en match mindre spelad.