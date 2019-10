Marcus Berg kommer allt närmare en flytt till Göteborg. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Anfallaren lämnade Blåvitt 2007 och har sedan dess bott utomlands. Han har representerat klubbar som Groningen, Hamburg, PSV Eindhoven och Panathinaikos.

Men de riktigt stora pengarna har han tjänat i Al Ain i Saudiarabien där han gjorde 46 mål på 60 matcher under två säsonger. Enligt Fotbollskanalen var det avtalet totalt värt minst 60 miljoner kronor efter skatt.

Sedan i somras representerar han den ryska klubben Krasnodar. Enligt uppgifter har han nu en nettoårslön på omkring 20 miljoner kronor.

Men sportsligt har det börjat tungt och i augusti blev han utbuad av klubbens egna supportrar.

”Att bua ut Marcus Berg är inte till någon nytta för klubben. Tvärtom – han behöver mer stöd än någon annan”, skrev FK Krasnodars marknadschef Aram Fundukyan då på Instagram.

Efter en långvarig måltorka nätade Berg två gånger om i Krasnodars toppmöte med CSKA Moskva den 22 september.

Berg spelar nu i ryska Krasnodar. Foto: URS LINDT / FRESHFOCUS / BILDBYRÅN

”Jättebra kontakt med IFK Göteborg”

Kontraktet med ryssarna gäller fram till sommaren. Marcus Berg, som länge haft en lägenhet i centrala Göteborg som han under uppmärksammade former hyrde ut under VM i Ryssland förra sommaren, har hela tiden varit tydligt med att han vill spela i IFK Göteborg den dagen det är dags att flytta hem.

– Jag har jättebra kontakt med flera personer i IFK Göteborg och vi pratar med varandra, sa han i våras.

För Aftonbladet klargjorde han också att det inte skulle bli någon dyr historia för Blåvitt.

– Nej, det tror jag inte. Det skulle inte bli någon svår förhandling för IFK Göteborg. Det handlar väl snarare om vad alternativen är och hur de lockar ur många olika perspektiv – var, nivån på fotbollen, vilka lag det är och så vidare. Jag känner att jag har ett antal bra år kvar i mig om jag slipper svårare skador. Skriver jag ett nytt kontrakt utomlands så blir det det sista innan vi flyttar hem, sa han till tidningen i våras.

Marcus Berg har köpt hus i Långedrag

Nu verkar en hemflytt närma sig på allvar.

GT kan berätta att familjen nyligen har köpt ett hus i Långedrag i Göteborg. Marcus Berg och hustrun Josefine Ringblom Berg, som varit med i den uppmärksammade realityserien Playmakers på TV4 om spelarfruar och livet bakom kulisserna, äger 50 procent var.

Området är ett av de mest fashionabla i Göteborg och även tidigare år har rekordförsäljningar skett alldeles intill.

Långedrag. Foto: HENRIK JANSSON

Prislappen: 34 miljoner kronor

Den havsnära villan, med en registrerad bostadsyta på 257 kvadratmeter, är en av de absolut dyraste registrerade försäljningarna någonsin i Göteborgsområdet.

Prislappen landade på 34,1 miljoner kronor.

Huset är byggt 1952, men har byggts till i många omgångar. Och värdeökningen för fastigheten har varit rejäl.

För ganska precis fem år sedan, i september 2014, bytte villan ägare senast. Då var priset 9,6 miljoner kronor.

GT söker Marcus Berg för en kommentar.

