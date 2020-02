Marcus Berg försöker balansera två kaffekoppar samtidigt som han håller sin sons hand.

– Mateo, det är dags att äta nu, ropar den svenska landslagsanfallaren ner mot gräsplätten bakom lyxhotellet där Krasnodars spelare bor.

Det är andra träningslägret av tre den här vintern.

– Först var vi här i tolv dagar och efter tre dagars ledigt är vi nu tillbaka i tolv nya dagar till. Sen blir det en till vända med tio, tolv dagar, förklarar Marcus Berg.

Det går inte någon större nöd på honom. Solen värmer, planerna är fina – och familjerna får vara med på lägret. Hustrun Josefine behöver därför inte ha ensamt ansvar för Jolie, Leonel och Mateo.

Marcus Berg och Josefine Ringblom Berg provar solglasögon i Förenade Arabemiraten. Foto: ANETTE NANTELL / DN / TT

Inte ångrat sitt beslut

Våren och sommaren blir däremot intensiv. Ryska ligan ska avslutas och därefter väntar EM. För Marcus Berg är det sista mästerskapet. Han har fortfarande inte ångrat beslutet som lämnades i fjol.

– Det är mycket resor med landslaget och det blir ganska jobbigt med familjen. Nu är det här bara min känsla, frugan sköter det hur bra som helst och jag har den största respekten för henne. Men jag känner personligen att det sliter, speciellt nu när man blivit äldre och måste tänka mer på sömnen, återhämtningen och sånt. Nu kan man kanske få lite mer återhämtning och på så sätt hålla lite längre.

Att landslagskarriären tar slut, vad innebär det för dina tankar kring att flytta hem till Blåvitt i sommar när ditt kontrakt löper ut?

– Vi är ganska öppna för allt men det beror ju också på vad som kommer liksom, vilka som visar störst intresse och vad som känns bäst i magen. Det är så många grejer som spelar in. Om jag får vara skadefri så tror jag att jag kan hålla på ett antal år till, jag tror att jag håller i tre, fyra år till om man gör allt rätt. Vi trivs rätt bra utomlands och gillar det här livet. Eller ska man flytta hem och starta upp en vardag för familjen och för mig, att barnen får gå i skola där de ska växa upp? Jag vet inte.

Berg i landslagsdressen. Foto: HENRIK ISAKSSON / TT

”Kanske inte var drömmen…”

Tiden i Krasnodar har inte riktigt blivit som Marcus Berg tänkt sig. Den nuvarande andraplatsen i ligan är fullt godkänd men i Europaspelet har det gått desto tyngre.

– Det är klart att det här kanske inte var drömmen när man stack från Al Ain men förhoppningen var att vi skulle ta oss in i Champions League, säger Berg.

Det gick inte.

Krasnodar slog visserligen ut Porto i sin första kvalrunda.

– Men sen gjorde vi två pissmatcher mot Olympiakos. Vi spelade borta, låg under med 1–0 efter 80 minuter. Sen släppte vi in tre till under slutet och då är det ju kört. Rysk fotboll kanske inte riktigt är där att de kan stänga ner i slutet av en match. Vi kanske inte är där att vi har den erfarenheten heller, vi är en ganska ung klubb och har inte varit så många år ute i Europa.

Så det sportsliga – och det ekonomiska, gissar jag – var det som gjorde att du valde Krasnodar? Vad kommer avgöra nästa val?

– Det är de sista åren man gör utomlands, om man nu ska vara kvar utomlands, och då är det mycket som spelar in liksom. Kommer det något galet från något land så får man överväga det, kommer det ett fantastiskt äventyr där man känner att livskvaliteten är fantastisk så får man överväga det. Allt beror på vad man har för alternativ, det vet man inte just nu.

Marcus Berg och Guillermo Molins när Krasnodar mötte Malmö FF i Marbella den 2 februari. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

”USA hade varit intressant”

Din gamla landslagskompis Ola Toivonen ser ut att ha det rätt fint i Australien?

– Jag har väl haft erbjudanden därifrån också men det har inte riktigt passat in just då. Det är ganska långt bort från Sverige också men visst, det är nog ett fantastiskt liv med familjen och allt sånt, det är klart att det lockar också. Men jag har alltid lockats av USA också. Man har ju en bild av ”The American Dream”.

Den bilden kanske är precis lika fördomsfull som den att Ryssland är trist?

– Ja, det är kanske någonstans där mittemellan. Men jag kan ändå vara ärlig och säga att det hade varit intressant. Men då ska allt stämma in också.

På tal om Ola Toivonen så ska han vara expertkommentator under EM. Hur känns det?

– Jag läste det men jag har inte pratat med honom än. Han kan nog vara bra, han är ju rätt ärlig liksom.

Hur skulle du ta de om han totalsågade dig efter en match?

– Då säger jag upp bekantskapen! Nej då, jag vet inte vad han ska ha för roll där men det är kul för honom. Han har ju varit med länge och har gjort många slutspel så det blir nog bra.

”Det jag känner är att jag vill kunna styra min tid, inte känna att man är så bunden”, säger Marcus Berg om livet efter karriären. Foto: Johan Dolck Wall

Funderar på livet efter karriären

Vad tycker du om upplägget på det kommande EM-slutspelet, att det är utspritt över hela Europa?

– Det är inte bra. Jag tycker inte det är positivt för fans och inte för spelare. Det blir inte fair. Visst, man spelar fotboll både hemma och borta men under ett mästerskap vill man ha den där bubblan när man åker till ett land och spelar, när alla lag är där och alla supportrar är på samma plats. Det är det som är slutspel för mig, och för de allra flesta, tror jag.

Alexander Isak fortsätter göra succé i Spanien så konkurrensen om anfallsplatserna i landslaget hårdnar. Positivt eller negativt för dig?

– Det är positivt att många anfallare gör det bra. Sen blir det väl en konkurrenssituation där man själv också måste prestera. Presterar man så är man med och får spela. Jag tänker bara att det är bra för Sverige och för svensk fotboll. När vi kommer till landslaget sen vill alla spela, jag också, det är inget snack om den saken.

Trots att Marcus Berg hoppas på åtminstone tre fyra år till som fotbollsspelare har han börjat fundera på livet efter karriären.

– Men det är svårt att komma fram till något, konstaterar han.

– Jag kommer nog testa en del saker innan jag hittar rätt. Man kanske ska starta något eget eller gå med i något annat eller ta ett ”vanligt” jobb, om man säger så. Det jag känner är att jag vill kunna styra min tid, inte känna att man är så bunden. Att kunna vara med barnen på deras aktiviteter och göra saker på helgerna, att frugan får göra de grejer hon vill. Sånt är viktigt.

Josefine Ringblom Berg under fotbolls-VM 2018. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Köpt lyxvilla i Göteborg

I oktober kunde GT avslöja att familjen Berg köpt en lyxvilla i Långedrag. De 34 miljoner kronorna gör huset till en av de dyraste privatbostäderna som någonsin sålts i Göteborg.

Att investera i fastigheter skulle kanske vara något?

– Vi hittade vårt drömhus till slut, där ska vi bo. Men absolut, det kan finnas möjligheter att investera i mer. Då kan man styra sin egen tid mer. Men det är svårt, man vill ju också ha något där man kliver upp på morgonen och åker till något. Man vill inte bara sitta hemma framför datorn, det är inte min grej. Jag har rört på mig hela livet och det kan nog bli tufft om man ska sitta still.

Ska man tolka husköpet som att det är dags att flytta hem till Göteborg redan nu?

– Nej, vi har kollat efter hus eller tomt, och tomt är otroligt svårt. Nu hittade vi ett hus som vi gillar och som vi ska ha för framtiden. Sen om det blir om ett halvår eller om två år, det vet vi inte.

Bergs hus i Långedrag. Foto: MARKUS WULCAN

”Upp till dem att visa vilka de vill ha hem”

Förra helgen spelade Krasnodar en träningsmatch mot Malmö FF i Marbella. Marcus Berg mötte då bland andra Rasmus Bengtsson, Guillermo Molins och Johan Dahlin. MFF-trion var alla med och vann U21-brons 2009. Det var även Blåvitt-kvintetten Berg, Gustav Svensson, Mattias Bjärsmyr, Robin Söder och Pontus Wernbloom.

Ni fem kommer väl aldrig spela tillsammans i Blåvitt?

– Tror du inte? Nej, jag vet inte. Det är klart att vi pratat om det. Det beror på lite hur Blåvitt tänker också, om de vill ha hem flera av oss eller om de är nöjda och tror på det de gör nu. Det känns som att de fått det mer stabilt, sen vet inte jag vilken väg de ska gå, om det bara är ungdomar. Det är upp till dem att förklara vad de vill och visa vilka de vill ha hem av oss spelare som varit utomlands.

Finns det någon skillnad mellan klubbarna i hur man hanterar sina utlandsproffs?

– Spelarna som återvänt till Malmö genom åren är väl till största delen från Malmötrakten och uppväxta där? Jag, Bjärsmyr, Oscar (Wendt) och Pontus (Wernbloom) har familjer lite utanför också som man åker hem till på somrarna. Det är inte så att vi bara är i Göteborg men jag har också varit uppe och tränat med Blåvitt några somrar och de somrar jag inte tränat så har jag nästan alltid varit upp och sagt hej. Sen har de ju bytt ut lite folk ganska ofta. Vissa har man en bättre relation med och vissa mindre. Det är ju inte så många spelare som är kvar heller som jag har spelat med innan.

Marcus Berg i Blåvitt-tröjan 2007. Foto: LENNART MÅNSSON / BILDBYRÅN

”Vill gärna ge tillbaka någonting”

Marcus Berg har fortfarande en dröm om att återförenas med sina gamla kompisar i Blåvitt, det tror han att de alla har.

– Men det är svårt det där. Förhoppningsvis kan jag hålla i flera år till och det tror jag att de flesta av oss kan. Sen förstår jag att klubben och fansen vill ha hem oss så tidigt som möjligt, om de ens vill ha hem oss. Jag förstår att de inte vill ha hem 37-åringar kanske. Men jag tror att så länge man är frisk och håller så tror jag att man har en otrolig motivationskick den dag man kommer hem, om man kommer hem. Jag tror inte att någon behöver vara orolig för att någon ska komma hem och bara avsluta karriären. Nu ska man inte säga för mycket men jag tror att alla som kommer hem gör det med en vilja att prestera och fira något. Man vill gärna ge tillbaka någonting på så sätt också, det hade varit jäkligt kul.

Att ta ut Blåvitt i Europa?

– Det är inte omöjligt. Malmö har gjort det otroligt bra och visat att det går. Man pratar om att Sverige är ett litet land och en liten liga men de visar att man ändå kan ta sig någonstans. De har visat det och vi i landslaget har visat det. Jag tror att det finns alla möjligheter för svenska lag.

