Jonathan Rasheed

—

Valgeir Fridriksson

Franklin Tebo

Even Hovland

Kristoffer Lund (ut 45)

—

Mikkel Rygaard (ut 64)

Erik Friberg (ut 45)

Gustav Berggren (ut 84)

—

Oscar Uddenäs

Bénie Traoré (ut 64)

Leo Bengtsson (ut 75)

Avbytare: Peter Abrahamsson, Johan Hammar, Alexander Faltsetas (in 64), William Milovanovic, Jasse Tuominen (in 64), Yannick Adjoumani (in 45), Tobias Heintz, Tomas Totland, Amane Romeo (in 45), Sebastian Banozic, Sebastian Lagerlund (in 84), Filip Trpcevski (in 75)