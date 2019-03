Samtliga lag i Svenska cupens grupp 8 stod på tre poäng inför dagens slutomgång.

Nyköping gästade Gais medan gruppfavoriten ÖSK tog emot IFK Göteborg hemma på Behrn arena.

Det blev omgående dramatiskt, hektiskt och målfarligt.

I Örebro tog ÖSK ledningen på straff av Viktor Prodell. Samma Prodell nickade bara minuter senare bollen i egen målbur efter ett distansskott av Amin Affane.

Sedan ställde IFK-försvaret till det för sig rejält.

Victor Wernersson misslyckades med en rensning som landade hos Johan Bertilsson fram till 2-1 Örebro.

Och strax före halvtidspaus skulle det vara dags igen.

IFK kryssade mot Örebro - Gais vann gruppen

Efter en kommunikationsmiss mellan IFK-målvakten Giannis Anestis och Victor Wernersson kunde Daniel Björnquist retfullt enkelt peta in 3-1.

– Jättekonstigt att de leder med 3-1, vi får analysera i paus. Det var inte så det kändes i början, sade Amin Affane till C More i paus.

Wernersson tog sedan gruvlig revansch när han åkte slalom genom Örebroförsvaret och placerade in reduceringsbollen i matchminut 68.

Med bara ett par minuter kvar kvitterade också Patrik Karlsson Lagemyr efter att ha tunnlat Arvid Brorsson i straffområdet.

Resultatet var dock förgäves för bägge lagen sedan Gais samtidigt besegrat Nyköping med 4-3 och tagit hem gruppen på bättre målskillnad.

Poya Asbaghi är stolt över killarna

Surt, menar IFK Göteborgs tränare Poya Asbaghi.

– Sett till matchen som helhet gör vi en bra match, redan i första halvlek är vi bra. Vi blir hårt straffade med misstag som de förvaltar bra och det är tungt på det sättet att komma in i halvtid. Men vi visste att vi hade en chans att vända, säger Asbaghi till C More.

– Grabbarna ska ha en jäkla eloge för andra halvlek, de jobbar på och nöter ner Örebro. Vi får välförtjänt in två bollar och nära att få in sista målet. Jag är stolt över killarna ändå.

– Det är klart vi ville vidare i cupen, alltid varit viktigt historiskt för IFK Göteborg. Klart vi är besvikna, men sakta men säkert kommer vi vara nöjda med prestationerna vi gör, säger Poya Asbaghi.